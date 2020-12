Un «compromis boiteux» pour les jeunes trans*

Dans la foulée de sa décision sur le mariage pour tous, mardi, le Conseil des États s’est penché ce mardi 1er décembre sur le changement d’état-civil facilité pour les personnes trans*. Il a voté pour un projet modifié par rapport à celui approuvé par le National en septembre dernier. Alors que la Chambre du peuple avait accepté l’idée que les mineur·e·s puissent s’autodéterminer sans l’accord de leurs parents ou représentants légaux, la Chambre des cantons a estimé que cela ne serait possible que dès l’âge de 16 ans. La faîtière Transgender Network Switzerland dénonce un «compromis boiteux» et «une atteinte inacceptable au bien-être des jeunes trans et intersexes». L’objet retourne au National.