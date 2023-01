David Brülhart, «la gourmandise de tout»

Artiste, enseignant, curateur, David Brülhart organise des brunchs avec des drag-queens au Château Bohème, près de Fribourg. Il présente UNICORNS, fresque de 20 mètres en paillettes et en poudre de métal, en février 2023 au Manoir de Martigny.

La qualité que je préfère chez un homme

La gentillesse, l’audace et un beau dos.



La qualité que je préfère chez une femme

La liberté, la poésie et une jolie bouche.



Le principal trait de mon caractère

La gourmandise de tout: vivre toutes les vies, goûter toutes les peaux, être porté par tous les élans avec fougue, générosité, flamboyance et parfois un peu de décadence.

Mon occupation préférée

Articuler des moments collectifs où règnent le partage, la rencontre, la bienveillance, où l’on drague, rêve et danse.

Mon rêve de bonheur

Le bonheur est évidemment une façon de cheminer, d’enchanter le quotidien, le sien et celui des autres, mais une envie qui me traverse serait de programmer Amanda Lear ou Petula Clark sur la scène du Château Bohème (si quelqu’un a un tuyau…). Ou Béatrice Dalle et Virginie Despentes à l’Atelier Tramway.



La fleur que j’aime

Le rosier Eden que mon homme a planté dans le jardin du Château Bohème. Et toutes les fleurs qu’il fait fleurir en moi ou autour de moi.

L’oiseau que je préfère

Le couple d’oiseaux (des coucous à bec noir) tatoué sur mon torse la semaine où ma fille est née.

Mes héro·ïnes·x·s dans la vie réelle

Les militantes, les amoureuses, les drag-queens, les femmes artistes et philosophes. Les vieilles chanteuses qui ont tout vécu, qui nous inspirent et nous consolent (Marianne Faithfull, Cher, Dani, Nico). Et comme je réponds à quelques clichés de la communauté aussi, mes idoles d’ado Marie Laforêt et Julia Roberts.

Ce que je déteste par-dessus tout

Quand certains deviennent les petits inspecteurs du langage et que nos combats se diluent. Prenons de la hauteur pour unifier nos revendications.

Comment j’aimerais mourir

Apaisé, léger et amoureux.