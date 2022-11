Les Urbaines: faire émerger l’art

Pour son édition 2022, le festival Les Urbaines fait vivre plus de quarante spectacles gratuits dans des lieux répartis entre Lausanne, Renens et Chavannes. À découvrir du 2 au 4 décembre.

«Festival de l’émergence artistique», tel est le sous-titre qu’arbore fièrement le festival vaudois Les Urbaines. Les co-directeur·rice·s de l’évènement, Samuel Antoine et Ysaline Rochat, précisent la teneur du terme parfois mystérieux qu’est «l’émergence» dans l’art contemporain: «un point de cristallisation, de bascule ou de rencontre: lorsque le personnel peut prendre une dimension collective, lorsque ce qui est singulier peut devenir multiple.»

Ce point si spécifique sera pour sûr exploré dans toutes ses dimensions par l’ensemble des artistes qui occuperont les divers lieux du festival: l’Espace Arlaud, mais aussi le MCBA, l’Arsenic et le Théâtre Sévelin 36 à Lausanne ou encore la Chapelle de Chavannes et l’Atelier tl Perrelet de Renens.

Dans le programme riche qui est offert, on note la performance d’Edwin Ramirez, artiste de performance et comédienx de stand-up vivant à Zurich. Queer Crip Becoming est décrit comme «un stand-up autobiographique d’une découverte de soi-même».

Autre performance qui vaut certainement le détour, le spectacle Batty Bwoy du chorégraphe et performeur basé à Oslo Harald Beharie. L’artiste propose de se réapproprier le terme d’argot jamaïcain «batty bwoy» (littéralement «fessier-garçon») utilisé pour désigner des hommes gais ou efféminés. Par ce geste, il cherche à «articuler la porosité des corps et des langues».

Chose suffisamment rare pour le souligner à nouveau: l’ensemble des spectacles sont gratuits! Attention tout de même, certains nécessitent une contremarque obligatoire, disponible sur place dès une heure avant la représentation.