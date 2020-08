Soutenez «The Life Underground»!

Noah est convié par Ethan, son aîné et meilleur ami, à participer aux expéditions qu’il organise avec sa bande dans les entrailles du métro. Un peu naïf, l’ado les rejoints, jusqu’à être confronté à un défi mortel… Le pitch est celui de «The Life Underground», nouveau court-métrage de Loïc Hobi. Ce réalisateur neuchâtelois continue d’explorer la masculinité, la quête d’identité et le désir d’appartenance, thèmes déjà présents dans son très remarqué film de diplôme à l’École de la Cité, «L’homme jetée», parrainé par Yann Gonzalez («Un couteau dans le cœur»).

«Je veux interpréter le besoin que les adolescents ont de s’affirmer envers les autres, mais surtout envers eux-même, au travers d’un jeu de la mort. Un saut de quelques secondes, un défi réel exprimant le besoin de se créer son identité en se prouvant aux autres», explique le jeune cinéaste de 23 ans à propos de ce nouveau projet.

L’équipe du film, produit par Tell me the Story et bénéficiant déjà du soutien de plusieurs partenaires dont la RTS, a lancé un crowdfunding à l’approche du tournage. Lequel est prévu du 19 au 24 septembre à Lausanne et Neuchâtel, avec cinq jeunes comédiens issus des écoles de la Manufacture et des Teintureries.

Matériel et décors

Le financement participatif doit servir à offrir une rémunération professionnelle à l’équipe, mais aussi à louer le matériel nécessaire à certaines scènes-clés et effets, ainsi qu’à tourner dans une rame de métro privatisée, notamment. Les dons donneront lieu à des contreparties allant de l’invitation à l’avant-première à une journée sur le tournage.