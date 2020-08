Un express aux couleurs de toutes les fiertés

«C’est le plus grand drapeau des fiertés que le pays ait vu sur un train», a résumé la compagnie ferroviaire Avanti West Coast. Elle dévoilait cette semaine son nouveau convoi aux couleurs LGBTQ+. Cet express desservant tout l’ouest du Royaume-Uni, de Londres jusqu’en Écosse en passant par Birmingham et le Pays de Galles, a effectué sa première liaison hier… en retard. Il aurait dû être lancé pour la saison des Prides il y a deux mois. «Ce qui est en fait plutôt ponctuel pour une compagnie ferroviaire britannique», ironise PinkNews.

Le site d’info LGBTQ+ note que les onze voitures du train Pendolino adoptent le design du Progress Pride Flag, incorporant les couleurs trans et celles de la Black Pride.

À bord, un personnel 100% LGBTQ+, mais aussi des affiches, de la documentation sur l’égalité et même des clins d’œil et anecdotes dispensés dans les annonces des hauts-parleurs. «C’est un symbole d’engagement en faveur de la diversité et de l’inclusion», estime Sarah Copley, directrice exécutive d’Avanti West Coast.

L’opération ne convainc pas tout le monde. La commentatrice radio Julia Hartley-Brewer, citée par Pink News, a dénoncé une forme de «déclaration de vertu» qui sonne creux. «Pourquoi les gays auraient-ils besoin de soutien de la part de trains?», demande-t-elle. «Est-ce que les trains soutiennent les hétéros quand ils ne sont pas peints en arc-ciel?»