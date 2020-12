Une voix trans dans les transports publics berlinois

«Quelque chose de brut, mais toujours sympathique et authentique, comme Berlin.» C’est ainsi que la directrice de la compagnie de transports publics de la ville, les BVG, a décrit la nouvelle voix qui annonce le nom des arrêts, stations et les autres informations à bord des bus, trams et métros de la capitale allemande.

Wir haben seit heute eine neue Stimme: Zunächst im Bus, bald auch in unseren Straßen- und U-Bahnen ist Philippa Jarke zu hören. Sie ist nicht nur wir wie eine echte Berlinerin, sondern auch genau so unverwechselbar! https://t.co/aknpUATBcs #weilwirdichlieben #bvg pic.twitter.com/ouALg7LB5z — David Rollik (@DavidRollik) December 13, 2020

Or le timbre que les Berlinois ont commencé à découvrir est celui d’une femme trans. La comédienne Philippa Jarke a été choisie au terme de nombreuses auditions. La régie avait reçu pas moins d’un millier de candidatures pour ce casting pas comme les autres.

Spécialiste du doublage

Jarke, 45 ans, travaille principalement dans la post-synchronisation. Elle a notamment doublé des stars comme Ashton Kutcher ou Ben Stiller, rappelle Queer.de. Pour la BVG, elle a dû passer plus de 100 heures en studio à enregistrer quelque 4200 extraits sonores.