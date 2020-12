Pete Buttigieg, une nomination «historique» au gouvernement US

La nouvelle était attendue, la voilà confirmée. Pete Buttigieg deviendra le premier membre du gouvernement américain ouvertement LGBTQ+. S’il est confirmé par le Sénat, le politicien de 38 ans prendra en charge le portefeuille des Transports dans l’administration Biden. Le ministère gère un budget de 75 milliards de dollars et plus de 50’000 fonctionnaires.

Révélation des primaires démocrates, le très populaire maire de South Bend, dans l’Indiana, avait jeté l’éponge en mars après avoir créé la surprise dans plusieurs États, notamment l’Iowa, où il avait fini premier. Il s’était rallié à la candidature de Joe Biden, avant d’intégrer son équipe de transition, où il était pressenti pour un poste d’ambassadeur prestigieux ou de secrétaire aux Anciens combattants, en sa qualité de vétéran de la guerre en Afghanistan.

Donald Trump avait désigné une personnalité ouvertement gay dans son cabinet: le controversé Richard Grenell, à la tête du renseignement. Mais il ne s’agissait alors que d’un intérim.

«Perspective unique»

Plusieurs organisations LGBT ont qualifié la nomination d’«historique». «En tant que personne LGBTQ, Pete apportera une perspective unique au sein du gouvernement fédéral», s’est réjouie Annise Parker, du Victory Fund, institution qui promeut les LGBT en politique. «Le plus important, c’est qu’il apportera son intelligence et son énergie au Département des transport et à notre nation, qui en profiteront grandement.»