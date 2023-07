L’Aqtu

Condensé de l'actualité, essentielle et moins essentielle, du mois passé sur la planète LGBTIQ+.

Uni·e·x·s par la Pride

En voilà un beau symbole! Des Chypriotes des deux parties de l’île divisée ont convergé vers la ligne verte de Nicosie, le 17 juin lors d’une Marche des fiertés. Elle s’est déroulée sous la protection des casques bleus de l’ONU, déployés depuis presque soixante ans sur ce territoire. La marche était notable pour les Chypriotes turcophones, alors qu’au même moment une Pride était réprimée par la police à Istanbul, comme chaque année depuis 2014.

Adieu Hétéroclite!

Le magazine LGBTQ+ français met la clé sous la porte, a annoncé son rédacteur en chef, Stéphane Caruana, dans son édito de juin. Hétéroclite était distribué à Lyon, Grenoble et Saint-Étienne depuis 2006. Déjà fragilisé par le Covid, le bimestriel n’a pas survécu aux coupes budgétaires affectant ses principaux annonceurs, les institutions culturelles rhônalpines.

Guerres parallèles

Le 14 juin, les député·e·x·s de la Douma ont poussé un peu plus loin la répression qui sévit tous azimuts en Russie. Iels ont approuvé en première lecture l’interdiction du changement de sexe aussi bien à l’état-civil qu’au niveau médical. Rappelons que la guerre contre la soi-disant «idéologie LGBT» fait rage au sein même de l’UE, où la Hongrie a cessé d’enregistrer les changements de sexe en 2020. Cela ne va pas beaucoup mieux de l’autre côté de l’Atlantique, où vingt États américains ont limité l’accès des mineurs trans* à des soins. Le mois dernier, toutefois, des juges de l’Arkansas et de la Floride ont retoqué ces textes, établissant qu’ils violaient le droit constitutionnel. Des victoires analogues avaient déjà été enregistrées en Alabama, Indiana et Oklahoma. Queers fight back!

Première balte

C’est une première pour un pays de l’ex-Union soviétique. Le parlement estonien a approuvé, en juin, le mariage égalitaire. «Nous sommes en train de bâtir une société où les droits de chacun·e·x·s sont respectés et où les gens peuvent s’aimer librement», a réagi la Première Ministre, Kaja Kallas. Les deux voisins baltes de l’Estonie, la Lituanie et la Lettonie, sont pour leur part enlisés dans les débats sur le partenariat pour les couples de meme sexe.

Le délire du mois

Frites, burger et abomination

«Une conspiration contre la Géorgie.» C’est ce à quoi McDonald’s prend part, selon le gouvernement du pays caucasien. En cause, un des cadeaux offerts aux enfants avec leur Happy Meal: un petit ouvrage consacré à Elton John… qui mentionne brièvement que le chanteur est marié à un homme et père de famille. Il n’en fallait pas plus pour lancer un boycott de l’enseigne, dont la franchise est la propriété d’un businessman proche de l’opposition. Ce dernier a été visé par des menaces aux relents bibliques par un dirigeant conservateur: «Enlève cette abomination des McDonald’s! Autrement, où que tu ailles, ton Coca-Cola retombera sur ta tête.»