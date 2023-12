Queeriser Noël: nos idées cadeaux!

Pour survivre au Noël en famille, quoi de mieux que de pimper les traditionnels lots de chaussettes à motifs? À offrir, ou à mettre sur sa liste de cadeaux, pour savourer la moue désabusée de notre tonton queerphobe.

Un livre

Queer Theory, une histoire graphique

Qu’est ce que «queer» veut réellement dire et quelle histoire renferme ce terme? C’est ce que propose d’investiguer cet ouvrage à mi-chemin entre la bande dessinée et l’essai. Faisant intervenir les plus grand·e·x·s penseur·euse·x·s de la queer theory, le livre se veut drôle et accessible. Il passe en revue les débats qui ont animé le mouvement politique queer tout autant que les dates qui ont marqué son histoire. Un excellent moyen de sensibiliser les personnes peu renseignées sur le sujet, et un bel outil de consolidation pour les autres.

editionsladecouverte.fr

Une décoration

La bougie fluide de Thomas Gravereau

La bougie, c’est généralement le cadeau qu’on adopte lorsqu’on manque d’idées. Pas ici: embaume ton appartement de pain d’épices avec cette bougie créée par l’illustrateur queer Thomas Gravereau (par ailleurs à l’origine de notre couverture du numéro de juin 2023). Réalisée en cire naturelle de soja avec une mèche de coton bio qui fera brûler de douceur ta chambre à coucher durant cinquante heures, elle représente des petits bonhommes d’épices aux torses divers, dont certains avec des cicatrices de mammectomie.

thomasgravereau.fr

Une activité

Un shooting photo de Nanténé Traoré

Offre-toi un moment d’intimité particulier, seul·e·x ou avec ta·on partenaire, devant l’objectif de Nanténé Traoré. Le photographe trans* capture depuis plusieurs années la tendresse queer, et se déplace en Suisse sur demande. Son regard unique sera le garant d’un souvenir mémorable. Tu n’es pas à l’aise à l’idée d’être pris·e·x en photo? Tu peux acheter une des œuvres de sa série Tu vas pas muter, consacrée au rituel communautaire d’injection d’hormones chez les personnes trans*.

nantenetraore.com

Un jeu de société

Bad Bitches Only, Queer Icons

Tu connais peut-être Bad Bitches Only, ce jeu de société féministe où l’on doit faire deviner à son équipe un maximum de personnalités qui ont marqué leur temps. Inès Slim, créatrice du jeu, propose une version queer composée de quatre-vingt personnalités LGBTIQ+ réelles ou de fiction. Es-tu certain·e·x que tu connais sur le bout des doigts la vie de nos aîné·e·s·x? L’occasion de briller en soirée et d’approfondir ses connaissances.

playgendergames.com

Un bijou

La marque non genrée Y Paris

Tu es grisé·e·x d’envie face à la couronne flamboyante des gagnantes de Drag Race France? Sache que celle-ci nous vient de Y Paris, une marque de bijoux non genrés 100% française. Boucles d’oreilles en perles laquées, bagues plaquées or, pendentifs en argent… Il y en a pour tous les goûts. Les créations sont réalisées à la main et dessinées par Yacine Challal à base de matériaux écoresponsables.

yparis.fr

Un objet kinky

Le dildo Rodeoh pour les hommes trans*

Difficile de trouver des sex-toys adaptés lorsqu’on est trans*, les jouets étant généralement conçus pour les personnes et couples cis-hétéro. Rodeoh vient remédier à ce problème en proposant des dildos réalistes à combiner avec leurs slips, jock-straps et boxers à trous. Autre proposition, si tu n’as pas envie de passer ton hiver à faire des galipettes: les sous-vêtements Packers, qui te permettront d’affronter les vestiaires des hommes en toute sérénité.

rodeoh.com

Un magazine

PD la revue

Tu es plus revues et fanzines qu’essais sociologiques? On ne peut que te conseiller PD la revue, magazine indépendant et autogéré qui vient secouer les normes cishétérosexistes. Dans son dernier numéro, l’équipe se consacre à la question du care communautaire et de l’accès au soin, sous forme de textes, de bandes-dessinées et de poèmes. En bonus, ta nouvelle activité favorite: des mots fléchés 100% pédés. Les quatre premiers numéros de la revue sont consultables en ligne pour les bourses menues.

croafunding.fr

Une œuvre lesbienne

Les prints de Sapphosutra

Si tes murs te paraissent bien blancs et vides, pas de panique. Lou Dvina et Léontin Lacombe te proposent des prints, posters et cartes postales d’illustrations homemade kinky et à des prix tout doux. Mais le couple ne s’arrête pas à la déco murale: tu trouveras aussi des stickers, des badges, des sweat-shirts ou encore des tote-bags aux teintes saphiques. Une excellente manière de faire démonstration du génie lesbien et d’annoncer la couleur dès que quelqu’un passe ta porte.

sapphosutra.fr

Une carte des lieux LGBTIQ+

Queer City

Tu voyages régulièrement et tu te demandes à chaque escale où trouver des endroits queer-friendly? Nous avons la solution: une cartographie des lieux emblématiques qui ont fait la culture queer. Librairies, cafés, clubs… Le dessin retrace en une image l’histoire de nos safe-places communautaires. Pour ne rien gâcher, 15% des ventes de l’illustration sont reversés à l’ARDHIS, une association qui accompagne chaque année plus de 200 demandeur·euse·s·x d’asile LGBTIQ+.

etsy.com

Bonus

Un don à une association LGBTIQ+

Si tu es plutôt du genre généreux·se·x et peu attaché·e·x aux possessions matérielles, tu peux demander ou offrir un don à une association LGBTIQ+ de ton choix à la place d’un cadeau. On le sait, nombre d’entre elles ne survivent que grâce à l’aide financière du public, et l’argent est le nerf de la guerre. Tu trouveras l’ensemble des structures queer de Suisse romande sur le site de la Fédération LGBT de Genève.

federationlgbt-geneve.ch