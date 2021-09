Yes Oui Can!

Premières noces en juillet 2022 17:00

Le mariage pour tou·te·s entrera probablement en vigueur en Suisse en juillet 2022, a précisé la conseillère fédérale chargée de la Justice Karin Keller-Sutter lors d’une conférence de presse. Ce live est à présent terminé, merci de l’avoir suivi. Place à la fête, et bravo à toutes celles et ceux qui se sont dépensé·e·s pour cette campagne à travers le pays!

Dé-fi-ni-tif! 16:00 Et voilà. Le Tessin a livré ses résultats, les derniers attendus. Et c’est encore un oui, à 53%. Les résultats sont officiels: 1’828’427 fois «oui» au mariage civil pour tou·te·s, soit un score national de 64,1%. Aucun de 26 cantons n’a rejeté l’objet. C’est donc une nouvelle fessée pour les ultras évangéliques de l’UDF (et leurs alliés à l’UDC et au Centre), qui avaient lancé le référendum contre la révision du Code civil, approuvée par le Parlement en décembre dernier.

Débat violent 15:35 La campagne de votation ne va pas sans laisser des traces pour les familles arc-en-ciel, estime Catherine Fussinger, coprésidente de leur fédération dans un communiqué. «Nos familles ont fait l’objet d’un débat politique qui a pris par moments une tournure violemment disqualifiante. Aussi la mise en sourdine des voix des opposants et opposantes et le retrait de l’espace public d’une série d’affiches choquante sera un réel soulagement.»

Derniers chiffres 15:25 On n’attend plus que les résultats officiels du Tessin (où le score pourrait être assez serré) et de Zurich pour conclure cette votation historique…

Gloria 15:05 Petit happening tout en haut de la cathédrale de Fribourg…



Quasi soviétique 15:00 La ville de Berne a battu tous les records de oui: 83,6%! Incroyable. Les autres grandes villes: Zurich 79%, Lucerne 75%, Berne et Lausanne 73%, Saint-Gall 70%, Genève 66%.

«On a gagné!» 14:55 Victoria, de Genève, raconte: «Repas dans la belle-famille, pas trop au courant de ma pansexualité, on m’accueille en souriant et en criant: Tu as gagné, on a gagné!!!»

Le dessert 14:45 Et évidemment, pas de beau mariage sans gâteau: biscuit à la vanille, recouvert de chocolat blanc! Mais il faut être à Berne pour y goûter.



Une maman fière 14:30 Le message de Maya Burkhalter, d’Orbe (VD) et de sa maman, 94 ans…

https://360.ch/wp-content/uploads/2021/09/WhatsApp-Video-2021-09-26-at-14.25.36-1.mp4

Fribourg 14:20 Le taux de oui grimpe à Fribourg: 62%. Alors on trinque!



Scores 14:15 On essaie de trouver la commune qui a livré le oui le plus massif: peut-être Baden (AG), avec 78%. Mais les villages vaudois de Chevilly (77%) et de la Rippe (77,1%) font pas mal aussi. À noter que Genève, avec 66,5% de oui, est en-dessous du score enregistré dans les autres grandes villes de Suisse.

Église inclusive 14:05 La contribution de l’Église a été fondamentale pour dire que l’on peut être chrétien·ne et en faveur de plus d’égalité, de plus d’amour», estime Andrea Coduri, coordinateur·trice du groupe Église inclusive au sein de l’Église Reformée Vaudoise.



Berne 13:55 Au QG de la Grosse Schanze, politiques, militants et journalises se bousculent.



Bienne 13:55 Le stamm réuni au Saint-Gervais: on fête déjà les résultats nationaux… ceux de Bienne viennent de tomber: 72,1% de oui.



Émotion 13:50 «C’est une journée historique, très émouvante et c’est difficile de retenir son émotion…» Anne Bisang metteure en scène et directrice du Théâtre populaire romand, à La Chaux-de-Fonds.



Carton plein 13:40 Oui en Appenzell (par les poils… 50,8% dans les Rhodes-Intérieures), partout en Suisse centrale, en Valais… La Suisse réputée conservatrice s’est ralliée au camp de l’égalité! «C’est une belle victoire national et un magnifique message d’ouverture cantonal, ce 55,5%!», réagit Cindy, de l’association valaisanne Alpagai, dont le stamm sédunois voit défiler beaucoup de monde cet après-midi.

Champagne! 13:35 Il commence à y avoir un petit air de fête à la rue Lissignol, à Genève…

https://360.ch/wp-content/uploads/2021/09/WhatsApp-Video-2021-09-26-at-13.31.08.mp4

Neuchâtel 13:30 Résultats à Neuchâtel: 63,4% de oui. Avec une pointe de 69% à Saint-Blaise, et à l’opposé 28% de oui chez Yvan Perrin à la Côte-aux-Fées.

Et de trois! 13:20 A Genève, Monica et Laura se réjouissent de s’unir pour la 3e fois, après les partenariats cantonal et fédéral. Et cette fois pour de bon!

https://360.ch/wp-content/uploads/2021/09/WhatsApp-Video-2021-09-26-at-13.20.09-1.mp4

«très fier·e·s» 13:20 Le comité vaudois pour le oui: «Ce que nos opposants ont dit, on fait, ont affiché. Nous on a essayé de rester dignes, basées sur des arguments. On est très fier·e·s d’avoir tenu cette ligne»



65% de oui sur Vaud 12:40 Le score vaudois du oui a encore augmenté: 65% de oui dans le canton; 73% à Lausanne. «Il faut saluer l’amour mis en avant tout du long de la campagne et les familles arc-en-ciel, pierre angulaire de cette votation», déclare Nuria Gorrite, présidente du Conseil d’État

Résultats «à la hauteur» du travail accompli 12:55 Olga Baranova, directrice de la campagne: «On espère que les résultats vont grimper encore un tout petit peu… 65% ce serait extrêmement joli» La première réaction de @Ballymag directrice de la campagne nationale pour le oui au mariage pour tous: « On est très contents de voir ces premiers résultats. On espère que ça va grimper encore un peu. Tout résultat au-dessus de 60% serait déjà une très jolie victoire. » #CHvote pic.twitter.com/PQ6obuANG8 — Didier Kottelat (@didierkottelat) September 26, 2021

Jura 12:40 Un peu plus de 60% de oui dans le Jura, autre canton qui avait rejeté le partenariat enregistré en 2005 (par 50,5%).

Genève on top 12:35 Pour l’instant, c’est à Genève que le oui est le plus franc: 64,9%. La réaction du Parti socialiste cantonal:

https://360.ch/wp-content/uploads/2021/09/WhatsApp-Video-2021-09-26-at-12.13.41.mp4

Fribourg 12:30 Au local de Sarigai, on scrute les résultats cantonaux… 60,6% de oui, selon les résultats partiels.



Mauvaise foi 12:25 Invité sur le plateau de la RTS, le conseiller national Benjamin Roduit (Le Centre/VS) réagissait avec une pointe de mauvaise foi au nom des opposants. «Sans la PMA, le mariage pour tous aurait fait l’unanimité».

Deux tiers de oui? 12:20 De nouvelles projections évaluent le oui à 66% au niveau national, rapporte la RTS.

À Genève 12:10 Les partisans du oui suivent les résultats sur la terrasse du Phare, rue Lissignol.



Lausanne célèbre le oui 12:10 62% de oui dans le canton de Vaud. Du monde dans le stamm de campagne, au Bleu Lézard.



Le Valais dit oui! 12:00 gfs.Bern et la RTS annonce une tendance au oui pour le mariage pour tou·te·s. Les premiers chiffres quasi définitifs: 64,9% de oui à Genève. Et surtout: 55% de oui en Valais, canton qui avait rejeté le partenariat enregistré en 2005, avec la même marge!

Suspense 11:55 Cinq minutes avant le début du dépouillement (et les premières projections!). Et ça vote encore à Champel (GE).



Participation prometteuse 11:30 «Mariage pluvieux, mariage heureux» comme on dit. Une matinée maussade sur la plus grande partie de la Suisse romande clôt la votation sur le mariage pour tous. Les bureaux de vote ferment à 12h. La participation, par exemple à Genève, à J-1 était de 48,9%, beaucoup plus élevée que celle du 9 février 2020 sur la norme pénale (43,2%).

Si vous avez manqué le début

Ce moment, on l’attendait depuis décembre 2013 et le lancement de deux initiatives des Vert’libéraux pour un mariage égalitaire. Sept ans plus tard, en décembre 2020, le Parlement a enfin adopté le projet de révision du Code civil qui met tous les couples homo et hétéro sur le même plan, et garantit l’accès à la PMA pour les couples de femmes. Au bout de la journée, la Suisse pourrait devenir le 30e État à instituer le mariage pour tou·te·s.

La Suisse est le 2e à se prononcer par vote populaire sur le sujet. Le premier avait été la République d’Irlande, en 2015. La modification de la Constitution était passée haut la main, avec 62% de oui. Le non ne l’avait emporté que dans une seule circonscription. Une très belle victoire, fêtée comme telle, même si les sondages avaient prédit un écart encore plus ample.

En Suisse, il sera intéressant de voir si le très large oui prévu par les enquêtes d’opinion se concrétise, et de mesurer le vote des cantons tels que le Valais, le Tessin ou le Jura, qui avaient dit non à la Loi sur le partenariat enregistré, en 2005. En février 2020, lors de la votation sur l’extension de la norme pénale anti-homophobie, ils s’étaient distingués par un vote de solidarité très fort avec les communautés LGBTIQ+.

Il n’y aura pas de rassemblement national dans la capitale pour fêter les résultats, en raison des conditions sanitaires (et de l’agitation des manifs anti-certificat Covid). Au lieu de cela, des apéros ont fleuri dans les principales villes du pays, autour des comités de campagne. Ils sont ouverts à tous. On suivra au cours de la journée l’ambiance dans ces différents stamm, à mesure que les résultats tombent.

Live animé par Aymeric Dallinge et François Touzain