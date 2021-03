Faire de l’Europe une «zone de liberté LGBTIQ»

Passer par-dessus les législations locales discriminatoires et imposer un socle de droits commun: c’est l’idée qui a été débattue hier au Parlement européen. «Nous savons que nos vies sont encore en danger, nos droits restreints, notre liberté étouffée dans beaucoup trop d’endroits dans l’UE», a déclaré l’élue allemande Terry Reintke, coprésidente de l’intergroupe LGBT.

Déposée à l’occasion du 2e anniversaire de la création des premières «zones sans idéologie LGBT» (décrétées depuis par une centaine de collectivités publiques) en Pologne, la proposition vise à créer une «zone de liberté LGBTIQ» symbolique à l’échelle de l’Union. L’enjeu est également de muscler les sanctions politiques ou financières en cas de violation des valeurs de l’UE par un État membre, et en premier lieu la Pologne et la Hongrie.

Le projet de «zone de liberté LGBTIQ» bénéficie du soutien de la Commission européenne, comme l’a rappelé la commissaire à l’Égalité Helena Dalli. La sociale-démocrate maltaise a dédié sa prise de parole à son petit-fils, né deux heures plus tôt. «Cher Benjamin, je souhaite que tu vives dans une Europe sans haine.»

En novembre, la Commission avait présenté un vaste plan contre les discriminations. Elles comprenaient notamment la reconnaissance des familles arc-en-ciel dans les 27 pays de l’Union.

I will start the #LGBTIQFreedomZone action with a picture that moved me a lot:

The activists from Gdańsk Pride waving their flag in the historic shipyard of the city.

Your bravery and strength is inspirational ❤️❤️❤️

Solidarność 🌈 Równość 🌈 Wolność pic.twitter.com/3keJVLLs8H

— Terry Reintke (@TerryReintke) March 9, 2021