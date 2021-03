Les pépites de mars

Notre Vagin est un vagin mental, c’est un totem au féminisme queer, anti-terf et intersectionnel. Nous partageons notre temps entre le repost de memes sur Cate Blanchett et la colle sauvage de stickers dans les rues romandes. Cuisinées par un algorithme gavé de pop music, drama gouins et nouvelles chaudes du Queeristan, les pépites étincelantes de Vagin Pirate sont servies tout en douceur, avec une pointe de cyprine.

La douceur

Ezra Michel – Man of my dreams

Jeune artiste trans vivant à L.A., Ezra Michel propose son premier titre Man of my Dreams en écoute sur Spotify ou version Lyrics Video sur YouTube. Dans une chanson pleine de douceur et de positivité, l’artiste raconte qu’il est devenu l’homme de ses rêves grâce à sa transition.

Vagin Pirate aime cette bulle d’amour et suit la vie militante d’Ezra sur Instagram.

La douleur

King Princess – Pain

King Princess, l’auteure-compositrice-interprète de Brooklyn, revient à la charge avec Pain, un single synth-pop très efficace, toujours co-produit par Mark Ronson. Le hit est accompagné d’un superbe clip réalisé par sa meuf, Quinn Wilson, également directrice artistique de Lizzo. Selon King Princess, la vidéo a l’ambition de «créer un clip lesbien qui lui aurait fait du bien à l’adolescence». En parlant sans détour d’homosexualité dans ses chansons depuis ses débuts, King Princess offre à la communauté lesbienne une représentation mainstream bénéfique.

Vagin Pirate aime la douleur, l’attitude, et glousse en voyant Stella Maxwell, l’ex de Kristen Stewart et Miley Cyrus, lécher le visage de King Princess. Pain!

Le coup de coeur

Gottmik – la visibilité trans dans le monde drag

L’année démarre en trombe dans l’univers de la culture drag mainstream: RuPaul Drag Race nous gratifie pas d’une, mais de deux saisons: la saison 13 version US et la saison 2 version UK. Notons que la version US accueille pour la première fois un concurrent trans: Gottmik, jeune makeup artiste basé à LA qui a su nous emballer dès le premier épisode par son talent et ses looks très léchés. Petit coup de cœur pour les sublimes visuels de lancement de la saison créés par le Studio Moross, studio de design dirigé par Kate Moross, artiste, designer et activiste trans vivant à Londres qui a également signé l’identité visuelle du comeback des Spice Girls en 2019!

Vagin Pirate aime la visibilité que Gottmik amène aux personnes trans dans le monde drag. Le show ayant souvent été épinglé pour sa transphobie par le passé, nous saluons cet avancement et espérons encore plus d’évolutions pour le futur.

La coloc’

Fletcher – The s(ex) tapes

Souvent décrite comme la relève de la pop américaine, Cari Elise Fletcher a été propulsée sur les devants de la scène grâce à la playlist Spotify Spotlight en 2019 avec le hit Undrunk. Fin 2020, Fletcher sortait un deuxième EP de pop break-up songs, The s(ex) tapes, qui nous plonge au cœur de sa rupture avec la youtubeuse Shannon Beveridge. Lockdown oblige, elles ont dû vivre en coloc après leur rupture.

Vagin Pirate aime les chansons de séparation qui font danser et les gouines qui pensent que c’est jouable d’habiter avec leur ex (been there, done that).

La Fan

Baby Queen – Want Me

Depuis la sortie de son premier EP en novembre 2020, Baby Queen est sous les feux de la rampe de la pop indie. Avec un son pop-grungy, elle se place dans la lignée d’artistes comme Ladyhawke, Le Tigre ou Gossip. Dans son single Want Me, la Londonienne d’origine sud-africaine parle de son adoration pour Jodie Comer, l’actrice qui incarne Villanelle dans la série Killing Eve.

Vagin Pirate adore sa pop infusée de guitare électrique et partage avec elle les obsessions pour les gouines de fiction.

Le chagrin

Silly Boy Blue – It’s Over Cover

Patience, l’artiste française Silly Boy Blue nous fait encore attendre encore quelques mois avant la sortie de son premier album. En attendant, quoi de mieux qu’une série de reprises sur la thématique préférée des lesbiennes, la rupture?! Quatre épisodes sont déjà en ligne sur Instagram ou YouTube. À écouter également, son dernier single Goodbye, inutile de vous expliquer ici la trame de cette chanson. Par contre, à défaut de tirer les larmes, ce son pop donne envie de danser avec mélancolie!

Vagin Pirate aime son nom emprunté à la chanson de David Bowie, le drama, les mouchoirs, mais surtout, ressasser les vieilles ruptures.

La Nosta

Caroline Polachek – Breathless

L’ancienne leadeuse du groupe de synth-pop Chairlift, devenue depuis une figure importante de la pop music alternative, nous offrait un des albums les plus planants de 2019 avec Pang. Elle revient avec une cover inattendue de notre hit de jeunesse, Breathless de The Corrs. Bye les violons, sortez-nous plutôt un doux synthé 90’s et le tour est joué. Ce morceau, produit par Danny L Harle (producteur de Charli XCX entre autres), sera sur le prochain album de Caro, dont la sortie est prévue au printemps.

Vagin Pirate aime se souvenir à quel point on aime The Corrs et célèbre le génie pop inégalable de Caroline Polachek.

L’anecdote

Francis Lee – Ammonite

Le réalisateur anglais Francis Lee nous avait déjà offert le magnifique Seule la Terre, souvent décrit comme le Brokeback Mountain anglais en 2017. Comme nous l’annoncions dans le n°200 de 360°, il revient cette année avec un nouveau film dramatique, Ammonite, dont la sortie est prévue en avril. Le long métrage met en scène Kate Winslet dans la peau de Mary Anning, paléontologue anglaise du 18e siècle. Lee rend ainsi visible une figure féminine importante de la science britannique, trop souvent oubliée des livres d’histoire. Le scénario s’articule autour de l’histoire d’amour entre Mary Anning et Charlotte Murchison (Saoirse Ronan), une femme en convalescence dans le sud de l’Angleterre.

Depuis et pour toujours, Vagin Pirate aime Kate Winslet. Intense anecdote, Kate avait demandé de décaler le tournage de la scène de sexe entre les deux femmes afin qu’elle tombe le jour de l’anniversaire de Saoirse, de manière à rendre la journée spéciale pour elle… Cette scène a été entièrement chorégraphiée par Kate et Saoirse, seules maîtresses du plateau à ce moment-là. Ce jour-là, tous les hommes avaient été priés de libérer les lieux. Intense on vous dit!