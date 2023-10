Les pépites d’octobre-novembre

Pour commencer l’automne et s’assurer de le traverser avec le plus de douceur possible, nous vous avons préparé un petit contenu hybride. Pour ce menu cinq plats on vous propose, de la musique indie et geek, un film déjanté, deux bouquins muy lesbiens, une série-docu à streamer en un dimanche. On n’oublie quand même pas de sortir se promener, l’automne c’est beau avec le soleil et c’est surtout la période la plus propice pour rencontrer une gouine à chien en flanelle! Des hugs si ça vous dit!

Boyish

Boyish est un groupe d’indie-rock formé par India Shore et Claire Altendahl, qu’on a découvert grâce à ce merveilleux featuring avec la chanteuse King Princess sorti cet été, Kill Your Pain. La chanson, imprégnée de tendresse, décrit le sentiment d’insouciance qui surgit lorsque l’on plonge la tête la première dans une relation vouée à l’échec. (Lol, qui fait ça? Les lesbiennes?)

Cette chanson trouve sa place sur l’EP Little Demon Boy sur lequel le duo explore une variété de sujets queeros contemporains. Ça parle codépendance avec Split Up, des attentes de la société avec Girls Are Mean ou encore de ce besoin incessant de validation avec Doomscroller, le tout, savamment enrobé dans de magnifiques accords de guitare planants.



Bottoms

Bottoms, c’est apparemment la «hilarious teen sex comedy» de la rentrée. Enfin, c’est en tout cas ce que nous disent les médias américains, car au moment d’écrire ces lignes, on n’a pas encore mis la main sur un stream pour pouvoir le voir. Mais bon, le pitch a l’air si déjanté et fun qu’on ne peut pas l’ignorer.

Le film suit deux ados, PJ and Josie, meilleures amies lesbiennes (et vierges) qui n’ont pas la cote dans leur lycée. Jusqu’au jour où, sur un gros malentendu, elles se retrouvent à créer un club d’autodéfense afin de se rapprocher des pom-pom girls sur lesquelles elles ont un gros crush. En regardant la bande-annonce, le chaos a l’air de régner et il y a aussi la chanson Trophy de Charli XCX. Du coup, nous on signe direct.



DJ_Dave

Il nous aura fallu 15 secondes pour être accro à DJ_Dave quand on a écouté la chanson Castle. Alors, imaginez le brainfreeze qui a paralysé nos petits cerveaux de geekos quand on a compris qu’en plus de faire de la super musique, DJ_Dave produit et crée sa musique en codant.

On vous explique: DJ_Dave fait partie de la mouvance Algorave, une algorave étant une soirée ou la musique est générée par des algorithmes écrits en live par les musicien·ne·x·s. Les shows d’algorave sont donc des performances où la musique se crée au fil des lignes de code, souvent affichées derrière la personne qui performe. Ces algorithmes peuvent aussi servir à la génération de visuels animés aussi créés en live.

La particularité de DJ_Dave, c’est qu’elle incorpore toute une dimension pop à ce processus souvent essentiellement electro. On vous invite à filer écouter son nouvel EP, Intercell qui s’écoute sans fin. La vibe est bien sûr très digitale, mais aussi hyper mélodique, ça fait penser à du early Grimes passé dans une moulinette Hyper Pop minimal. Gros crush sur le single Array.



Imogen Binnie

Belle surprise pour la rentrée littéraire 2023… Il aura fallu patienter dix ans pour que le roman culte d’Imogen Binnie soit traduit en français, mais le voilà enfin disponible depuis fin août chez Gallimard!

Nevada c’est le récit de Maria Griffiths, jeune femme trans un peu paumée vivant à New York. Après avoir perdu sa copine, son job et un peu le goût de la vie, elle décide de prendre la route, direction l’Ouest, afin de tenter de trouver nouveau sens à son existence. Maria nous embarque dans son road trip teinté de punchlines dont elle a le secret. Elle nous parle de ses galères et partage ses réflexions sur son parcours de femme trans. De l’autre côté de l’atlantique, Nevada est souvent présenté comme le premier romain publié par une femme trans dans la littérature moderne, cette info, dure à vérifier, ne comptant sûrement pas toutes les personnes invisibilisées ou oubliées qui l’ont précédée. Par ailleurs, cet ouvrage est aussi le premier roman de Imogen Binnie, cependant, ne vous attendez pas à avoir le récit d’une transition, l’autrice a souhaité s’émanciper du regard cisnormatif en n’abordant pas ce sujet.

Petite cerise sur le cheese-cake, c’est Anna Wanda Gogusey qui signe l’illustration de cette version française réussie!

Les voyages de Nicky



À peine la saison 2 de Drag Race France terminée, nous retrouvons la touchante et charismatique Nicky Doll dans un nouveau format.

Les voyages de Nicky, sur France 5, vous emmèneront à la rencontre de communautés LGBTIQ+ du monde entier. Dans cette série documentaire, Karl Sanchez (la personne qui incarne Nicky Doll), nous fera voyager au Mexique, en Inde, au Japon ou encore en Grèce. Dans son périple, Karl nous invite à rencontrer différentes communautés afin d’en apprendre plus sur les questions queer, le rapport au genre et afin de célébrer l’importance de ces sociétés parallèles. Karl partira aussi à la rencontre de drag queens locales et performera en tant que Nicky à leur côté. Des voyages aussi divertissants que touchants, à consommer sans modération.