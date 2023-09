Les pépites de septembre

Fini le farniente, c’est la rentrée! On espère que vous êtes prêt·e·x à écouter en long et en large les vacances boring de vos collègues à la pause café. Pis bon, quand vous en aurez marre, vous pourrez filer découvrir nos nouvelles pépites! Au menu, de la drague en chanson, des reprises inclusives, de la pop grunge, de la pop électro, de la pop gothique, du pop rock nineties. Muy pop quoi!

Lauren Auder

Lauren Auder est une auteure-compositrice-interprète et productrice de musique franco-britannique qui distille de la pop gothique avec une grande dimension orchestrale. Après la sortie de plusieurs EP, on peut aujourd’hui découvrir plus largement l’univers de Lauren Auder au travers de son premier album, The Infinite Spine. Entre noirceur saisissante et envolées divines, la voix baryton de Lauren nous porte, et ses textes laissent percevoir son vécu de personne trans et la nature politique de résider dans un corps qui est constamment menacé.

Vagin Pirate adore les chansons We2assume2many2roles, Te Ripple, Datta920.



Orla Gartland

Orla Gartland est de retour avec un single fort, dont le refrain restera bloqué dans vos oreilles toute une journée. Kiss Ur Face Forever nous envoie des sons grunge pop en pleine face sur des notes de guitares électrisantes et une batterie ultra rapide. Dans ce nouveau titre, Orla nous parle de rencontre amoureuse et des sentiments de joie et de peur qui peuvent nous envahir dans ces moments-là. Cette jeune artiste originaire de Dublin, basée à Londres, avait fait un carton avec son premier album paru en 2021, Woman on the Internet.

Pour patienter avant la sortie d’un nouveau titre solo, vous pouvez l’écouter en tant que chanteuse principale du nouveau supergroupe Fizz, qui est un projet collaboratif avec Dodie, Greta Isaac et Martin Luke Brown. Leur premier album The Secret to Life sort le 15 septembre.



The Japanese House

The Japanese House, c’est le nom de scène d’Amber Bain, une artiste britannique de pop électronique qui s’est fait connaître avec son génial premier album, Good at Falling, en 2019. On la retrouve cette année avec un nouvel album tout aussi magique, In the End It Always Does. Chaque chanson de ce nouvel album est un arrêt sur image des variations émotionnelles de sa vie. Amber Bain a co-produit cet album avec Chloe Kraemer, une expérience qu’elle qualifie de «bouleversante» en raison de l’entente tacite et partagée entre les genres marginalisés dans un espace créatif. Traduction: c’est quand même bien cool quand on peut faire un album entre meufs lesbiennes qui se comprennent… L’album est truffé de collaborations de luxe, autant dans les featurings que dans l’écriture, avec par exemple Justin Vernon, Katie Gavin ou encore Charli XCX!

On vous prévient: une fois qu’on écoute le single Boyhood, c’est très très difficile de s’arrêter là. Une vraie invitation à plonger la tête la première dans son univers poétique.



Fightmaster

La première rencontre avec Fightmaster c’était il y a quelques années dans la série Grey’s Anatomy: le premier personnage médecin non binaire à faire son apparition. On avait aussi pu apercevoir ER dans le clip Night Shift de Lucy Dacus en début d’année, véritable ode à l’amour et à la joie queer. Fightmaster est aussi très présentx sur les réseaux et profite de sa notoriété pour visibiliser et valoriser la communauté trans et non binaire.

Aujourd’hui nous vous présentons Fightmaster comme chanteurx solo, qui vient de sortir son premier single, Bad Man. On accroche à fond sur cette balade aux sons indés et country et sur le texte très explicite ?. Un nouveau single et un EP sont attendus pour cet automne, on attend la suite avec impatience.



Miki Ratsula

L’artiste trans non binaire Miki Ratsula publie sa musique de manière indépendante depuis ses 16 ans, et pas sans succès: iel a accumulé plus de 45 millions d’écoutes. Avide de proposer une musique inclusive à son public, l’Américano-Finlandaisx a sorti en 2022 un EP de reprise qu’iel a réinventé pour avoir des paroles non genrées. On y retrouve entre autres Big Jet Plane d’Angus & Julia Stone, Cherry de Harry Styles, ou encore Graceland Too de Phoebe Bridgers.

Miki Ratsula sortira son 2e album cet automne, I’ll Be Fine If I Want. En attendant, on goûte volontiers aux singles. Blue Balloons (feat. Semler) raconte le fait d’être mégenré·e·x lors de sa propre fête d’anniversaire; What Would the Neighbors Think? est une ballade sur le fait de ne pas recevoir le soutien familial quand on en a besoin et Jealous of My Brother relate la jalousie que l’on peut ressentir envers son frère cisgenre.



Spacebabymadcha

Spacebabymadcha est un ovni rap alternatif qui monte fort du côté de la Belgique. On adore la vibe planante qui nous fait penser à du 070 Shake. Les deux nouveaux singles sont vraiment très engageants!



K.Flay

K.Flay nous annonce la sortie pour le 15 septembre de son prochain album studio, intitulé Mono, en référence à la récente perte totale d’ouïe de son oreille gauche. On adore le très cute titre Shy, dont on apprend qu’elle l’a écrit pour son crush à qui elle n’osait pas avouer ses sentiments. Et devinez quoi? La destinataire de cette chanson est maintenant sa meuf, comme quoi le plan drague version musicale, ça fonctionne! Les premiers titres sont imprégnés d‘influences rock très 90s, on pourrait parfois y reconnaitre The Cardigans ou encore Superbus. Si vous êtes nosta de ce genre de musique, foncez l’écouter. K.Flay nous a balancé au mois de juin le titre T-Rex, musique du film d’animation Netflix Nimona. On vous le recommande d’ailleurs à 100%! Ce film est un ovni explosif, une adaptation du roman graphique de N.D. Stevenson, auteur et showrunner de la série She-Ra et les Princesses au pouvoir, notamment.