Les ouvrages queer de septembre

Dans une rentrée littéraire toujours foisonnante, Payot La Chaux-de-Fonds a sélectionné pour vous deux ouvrages queer à dévorer en profitant des derniers rayons de soleil.

Roman

Les sept nuits de Miriam, Melissa Broder, Bourgois

Rachel est obsédée par une seule chose: le nombre de calories qu’elle ingère par jour. Toute sa vie est réglée comme une horloge et rien ni personne ne saurait la bousculer. Enfin, jusqu’à cette idée saugrenue de sa psy de couper les ponts avec sa mère, et l’apparition de cette nouvelle vendeuse exubérante chez son marchand de glaces super light… À l’aide de ses formes généreuses, de son amour pour les garnitures délicieuses, de sa famille juive orthodoxe accueillante et ouverte, Miriam bouleverse le quotidien de Rachel. Avec l’appétit revient le goût de la chair, le besoin d’aimer, et c’est dans ce tourbillon d’émotions que nous embarque Melissa Broder. C’est ça, Les sept nuits de Miriam, une tempête, un récit atypique, surprenant et décapant, qui remet en question le culte de la minceur, tout en explorant les liens entre l’appétit, l’amour et la religion, dans un style tranchant où pointe un sarcasme à dose homéopathique. Un véritable coup de cœur qui se dévore comme un dessert en plein soleil! (C.O.)



Jeunes Adultes

No Sex Club, Betty Piccioli, Slalom

Ah, comme il est bon de voir la parole des jeunes se libérer! Depuis bien trop longtemps, les ados se font un point d’honneur à comparer leurs palmarès, bien souvent tout à fait exagérés, pour rentrer dans le moule. Le No Sex Club, c’est donc l’initiative de trois ami·e·s étudiant·e·s pour sortir du cadre et vivre sereinement leur asexualité… jusqu’à ce que TikTok s’empare du club et le transforme en concours d’abstinence! Un roman drôle, émouvant parfois et surtout très audacieux, qui déculpabilise et invite à la discussion. (C.O.)