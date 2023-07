Les pépites de l’été, entre lecture et musique ​​

Ça y est c’est l’été, on peut le dire cette fois non? On a ressorti les Teva et notre glacière préférée, on est prêtes à vivre notre best life au bord d’un lac, d’une mer, en montagne ou sur notre balcon. Pour ce numéro estival, on vous a préparé quelques hits chauds et kinky et une sélection de bouquins pour vos vacances. On se voit à la rentrée et on vous souhaite à tous·tes·x un été rempli d’amour, d’amitié, de musique, de lecture, de repos et de kiffance.

Chappell Roan

Vagin Pirate a découvert Chappell Roan en 2022 avec ses tubes Naked in Manhattan et Pink Pony Club. Instantanément c’est l’addiction: ses hits sont super efficaces et donnent envie de danser en slip sur le lit. Chappell décrit sa musique comme de la dark pop avec des touches de ballade. En fait, c’est un peu du Olivia Rodrigo, mais en queeros, le rêve non?

Son nouveau single, Red Wine Supernova est le mood parfait pour pécho en soirée. En plus les paroles sont cute et fun: «I heard you like magic, I got a wand and a rabbit, So baby, let’s get freaky, get kinky, Let’s make this bed get squeaky.»



Chocolate Remix

Attention, grosses, grosses vibes incoming!! Chocolate Remix, vue dernièrement au Festival de la Cité, c’est la grande dame du reggaeton queer. Originaire d’Argentine, Chocolate Remix se réapproprie un style musical historiquement sexiste à coup de gros beat et de lyrics engagées. Le projet tire parti du fort contenu sexuel de ce style et le recrée en abordant des sujets tabous tels que le plaisir et la sexualité féminine ou encore les inégalités que subit la communauté queer. Véritable satire du machisme, ces hits ne vont pas par quatre chemins: «¡Eh, reggaetonero macho! Escucha lo que digo / De mujeres no sabes / ahora aprenderás conmigo / Ponte mocasines, corbata y guardapolvo / Ven a mi escuela a aprender lo que es echarse un polvo.» On vous laisse traduire.

Memphis LK

Memphis LK est une artiste et productrice de musique électronique venant d’Australie. Aux manettes de A à Z de tout ce qu’elle sort, Memphis LK a appris à faire de la musique en ligne et a profité de la pandémie pour affiner son style. Elle mélange de l’underground dance avec des petites touches de pop, et ça fonctionne parfaitement. Ses compositions perso sont aussi douces que ses DJ sets sont incisifs. Pour découvrir son univers, on vous conseille le single Coffee ou alors ce set YouTube filmé chez HÖR, à Berlin, qui est vraiment parfait pour se motiver à n’importe quel moment de la journée.



Devenir lionne, Wendy Delorme

Biche, poule, cochonne, truie, vache, autant de noms d’animaux attribués aux femmes pour souligner leur fragilité, leur infériorité. Cet essai fait un pied de nez à ce cliché et s’arrêtera sur la lionne, «seule fauve qui vit en clan avec ses sœurs». Cet ouvrage à la fois essai et roman est rédigé en deux temporalités. Un texte autobiographique sur une partie de la vie de l’autrice dans les années 2000 à Berlin, où cette dernière se retrouve captive d’une relation toxique. En réponse à ce roman, un essai sur la lionne, l’animal et ses comportements. Wendy Delorme nous livre un texte fort et saisissant, à emporter à Berlin ou ailleurs…

Boudin Biguine Best of Banane, Rébecca Chaillon

Rébecca Chaillon nous livre ici un recueil à la fois brut, militant et poétique. Avec ce nouvel ouvrage aux éditions l’Arche, vous pourrez vous arrêter sur les textes percutants de l’autrice, les lire et les relire, les découvrir, les comprendre. Si vous connaissez et appréciez le travail de metteuse en scène et comédienne, ce livre complètera alors vos réflexions sur les corps noirs, les corps gros, le féminisme, la colonisation et le militantisme queer. On le glisse dans un totebag, un sac de rando ou une grosse valise et on se prend une grosse claque de poésie militante.

Queer theory, une histoire graphique, Meg-John Barker et Jules Scheele

Un véritable tour de force s’accomplit dans cet essai graphique qui réussit avec brio à rendre accessible à tous·tes·x la notion de queer. À travers cette BD, vous découvrirez avec humour et brio la théorie, sa généalogie, le marketing qui gravite autour de ce terme, les luttes féministes et antiracistes et leur intersectionnalité. On vous invite à laisser traîner ce petit bouquin au bord de la piscine, l’air de rien, pour vos ami·e·x·s hétéros!

Blossom, D.S.

Vous découvrirez dans ce manga, le parcours de Yu-Fan, jeune personne taïwanaise en quête d’identité. Malgré la légalisation du mariage pour tous·tes·x en 2019, Taïwan demeure un pays conservateur sur les rôles attribués aux genres. Ce roman graphique plonge au cœur de ces questions et aux attentes portées sur la jeune Yu-Fan. Les sujets de la religion taoïste, les traditions familiales et la place de la communauté LGBTIQ+ à Taïwan y sont abordées avec sensibilité et adresse. Un livre idéal à emporter avec vous pour un après-midi lac et détente.