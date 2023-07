Quelle marque de bronzage es-tu?

A Ta crème solaire idéale sent plutôt: le parfum de ton ex le parfum des

A

Ta crème solaire idéale sent plutôt:

le parfum de ton ex

le parfum des remords de ton ex après t’avoir laissé·e·x

le parfum de l’amour comme concept beau mais indéfinissable et libre tu vois

le parfum de ta·ton boss – et ta·ton boss c’est toi!

B

Ton rapport aux 65’000 festivals musicaux organisés en Suisse en été?

Tu trouves cela très bien sur le concept (c’est super d’avoir une offre culturelle riche), mais tu n’y participes pas. Ils commencent tout de même trop tôt, quand il fait encore très chaud, et c’est bourré de gens à chapeau de paille «rigolos» et de cervelas. Toi, ce que tu voudrais vraiment voir, c’est un showcase semi-privé de Lana del Rey au clair de lune, par exemple.

Ça coûte un peu un bras, mais tu as pris tes pass bien en avance, alors tu ne te gênes pas d’en profiter – il y a quand même de sacrées têtes d’affiches qui viennent, faut pas mourir stupide!

Tu trouves ça trop bien et t’as développé plein de super techniques pour motiver tes potes à t’accompagner! L’été c’est fait pour danser, non? Comment ça les autres ont pas encore acheté leur sac à dos gourde à Suze?!

Tu trouves qu’il faut trier, mais tous ces petits concerts un peu intimistes à apprécier étendu·e·x dans l’herbe, sous la voûte céleste… Ah, on n’est que peu de chose finalement, hein?

C

Le bronzage…

Il faut bien varier les coupes de vêtements et maillots de bain pour éviter les marques disgracieuses. Au pire ça se terminera au solarium mais c’est sûr, sexy tu seras!

Tu as commencé à bronzer dès le début du printemps en faisant du naturisme depuis ton balcon ou dans des coins de montagne. Le bronzage, c’est la marque de la chaleur de la vie…

Ça s’exhibe fièrement, comme une preuve irréfutable d’avoir bien suivi la todo-list de l’été: profiter!!!!!!!!!!!

C’est joli tant que ça ne brûle pas. Tu le cherches mollement, mais t’en méfie un peu. Comme de l’amour pourrait-on dire…

D

Quel cocktail es-tu?

Un Cuba Libre avec du Vivi Kola et du rhum de betterave local. Simple, chaud, rêveur…Ça évoque un ailleurs qui sent les cigares vanillés et la révolution communiste. Hasta Siempre y Caliente!

Un Spritz. Tu laisses un petit goût doux mais amer, tu es un peu étrange, les gens ne savent pas toujours pourquoi iels te boivent, mais te redemandent, et pour le meilleur ou pour le pire tu fais définitivement partie du paysage culturel local.

Un Mimosa. Personne ne sait joindre l’utile à l’agréable mieux que toi. Cinq fruits et légumes par jour. C’est quand le prochain brunch?

Un Mojito. Comme lui, tu pètes pas plus haut que ton cul, t’es pétillant·e·x et à peu près tout le monde t’adore! (Enfin… il te semble…)

E

Le lac Léman, c’est…

La plus belle des terrasses gratuites

L’augmentation chronique de micro-polluants arrivant des cours d’eau après la saison des sports d’hiver

Des vagues et des couchers de soleil

Le lac de Genève (Sorry de provoquer hihi, mais c’est comme ça que la plupart des touristes l’appellent!)

F

Tu passes devant une nouvelle pub pour les grillades d’un de nos supermarchés nationaux, et cette pub, encore une fois, utilise des stéréotypes de genre pour promouvoir les produits carnés ou végés.

Tu rentres et regarde les possibilités de se former en ligne pour bosser dans la comm’ parce que ça devient de plus en plus agressif de sortir de chez soi

Tu hurleras d’autant plus fort «Vive les trans, les gouines et les pédés» à la teuf du 1er Août ce soir.

Tu tagues ou arrache l’affiche.

Tu te réjouis qu’un·e militant·e·x queer tague ou arrache l’affiche.

G

La Macarena…

Tu te demandes si on pourrait recréer un engouement et une pérennité pareille avec un hymne chorégraphié militant.

Heyyyyyyy Macarena!!! 8-D

Attends, on parle de quelle version là, parce que ça change tout! D’ailleurs t’as entendu ce remix mi-gabber mi-darksynthpopmetachemisenoire?

C’est censé être un quizz sur l’été, par sur les fêtes de kermesse, ou quoi?!

H

Céline Dion qui finalement n’est jamais venue au Paléo…

Un jet privé qui vole en moins!

Ouais mais t’as vu la prog incr’ de Paléo cette année?!

Heureusement que je l’avais vue à Las Vegas! *remet ses lunettes de soleil sur son nez*

… all by myself…. don’t want to live………