Votre horoscope de l’été

Eté romance, été intense sous les signes du Cancer et du Lion, qui partagent l’art du glam, du flamme et du drame! D’autant que Vénus rétrogradera chez le félin à crinière de mi-juillet à septembre. Chaud (Show) Time!

Cancer

22 juin – 22 juillet

Ta chanson du mois: Summertime Sadness, Lana del Rey

En juillet, asperge et roule le monde dans le sable chaud, humide et scintillant que tu es. Assume l’intensité, la créativité et la détermination de ton être à la carapace qui protège ce qu’elle sait merveilleux. En août, utilise ta maîtrise des métaphores pour adoucir les crises de cœur et dessiner de splendides couchers de soleil sur ce qui doit finir. Crache tes larmes comme engrais à ta puissance, et crée.

Lion

23 juillet – 22 août

Ta chanson du mois: You Are My High, Demon

Tu sais quoi, Lion? Cet été tournera un peu autour de toi, toi, toi! Tu peux t’embaumer de monoï, t’orner de chaînes en or, te dresser sur des souliers hauts comme l’ambition que tu glisses dans tes griffes… Mais il va aussi être l’heure de grands bilans sur les plans relationnel, financier et créatif, et sur ta manière d’exprimer qui tu es. Fais attention à tout, car le prochain chapitre commence maintenant. Exciting!

Vierge

23 août – 22 septembre

Ta chanson du mois: Breathe, Télépopmusik et Angela McCluskey

Suggestion de programme d’été pour toi Vierge: on commence un premier mois de méditation dans la vase et les écumes de tout ce qui fait mousser la peau autant que ça pique un peu les yeux. Puis, telle une grenouille bondissante de nénuphar en nénuphar, saute sur les bonnes occasions de communiquer et agir avec ruse et douceur afin de planter des graines saines pour ton avenir.

Balance

23 septembre – 22 octobre

Ta chanson du mois: Sky Kisses, Kedr Livanskiy

Balance, j’écris cet horoscope en toute discrétion et je te suggère de le lire tout aussi discrètement car on ne veut pas créer trop de jalousies… n’est-ce-pas? Mais il semblerait bien que le ciel te fasse pleuvoir dessus amour gloire et beauté cet été, avec supplément fun! Cependant et pour que ta vie se transforme ainsi en coulis framboise, aiguise encore plus que d’ordinaire ton sens de la justice et de l’équilibre.

Scorpion

23 octobre – 22 novembre

Ta chanson du mois: Club Bizarre, U96

Dragueur·euse·x en juillet, chauve-souris des tanières en août? Profite de prendre le soleil et d’exercer ton fameux magnétisme le long des plages et des gazons de festivals aussi longtemps que tu ne sentiras pas le profond besoin de te retirer à l’ombre protectrice de ton clan. Ton clan, ta mif’, tes racines… qui/qu’est-ce d’ailleurs? Utilise tes ultrasons de petit vampire pour te repérer dans tes nouveaux liens.

Sagittaire

23 novembre – 22 décembre

Ta chanson du mois: Un Daydream, Régina Demina

Sur qui ou quoi serais-tu prêt·e·x à tout miser? Pour quelles relations abandonnerais-tu tout? Est-ce que tu aimes vivre l’amour ou son concept? Est-ce que tu voyages ou est-ce que tu fuis? Est-ce que tu construis ou est-ce que tu cries au monde que tu existes? Est-ce que tu as bien mis de la crème solaire ou est-ce que tu vas te choper une insolation? Travaille l’intensité avec soin, affect, respect et intelligence.

Capricorne

22 décembre – 20 janvier

Ta chanson du mois: Spit In Yo Mouth, YULLOLA

Tu ne sais pas trop si tu te sens hyper affecté·e·x par tout ce qui se passe cet été, ou au contraire absolument pas concerné·e·x du tout? Et si tu te lançais dans un bilan artistique de tous tes antagonismes? Et que tu nous pondais un single hyperpop sur ceux qui provoquent et entretiennent chez toi le désir? Tombe amoureux·se seulement si c’est en accord avec tes ambitions et que ça a le goût de l’avenir.

Verseau

21 janvier – 18 février

Ta chanson du mois: Duel au soleil, Etienne Daho

Ohlalaalaaaa… Bon… Honnêtement le ciel de cet été est assez intense pour toi Verseur·euse·x de liquide que j’adore, et je partirais bien sur une liste de conseils, mais je sens que c’est une mauvaise idée et que tu voudras crier plus fort que mes douces recommandations. Alors soit, vis la grande vie de l’amour et de la crise en plein soleil, je te récupère en septembre pour le debrief. Mais stp: un max de chill!!!

Poissons

19 février – 20 mars

Ta chanson du mois: Play, Alewya

Hey Poissons, c’est bien toi qui est en train de faire un strip-tease magistral sur la plage et qui fait payer les spectateur·ice·x·s soit avec de l’argent soit avec des morceaux de leur âme? Perso je suis tout à fait enthousiaste pour tes projets de vie aussi intenses qu’ambitieux, et pour croiser des bandes organisées de Poissons embrassant leur sexyness sous canicule, cela dit: mentir et manipuler c’est plutôt non. 🙂

Bélier

21 mars – 20 avril

Ta chanson du mois: BIPP, SOPHIE

Tu observes tellement de compétition zodiacale dans les domaines de la drague, de la course à la victoire, du qui-parle-plus-fort, du fun et de l’intensité que tu te sens un peu dépossédé·e·x de tes meilleurs arguments et ressens alors l’envie de passer l’été à lire des ouvrages philosophiques ou de partir en road trip solitaire? Eh bien tu sais quoi? POURQUOI PAS! Autre idée: tisse des liens sucrés et durables.

Taureau

21 avril – 20 maI

Ta chanson du mois: Crushcrushcrush, Coco & Clair Clair et Paul Maxwell

«Lors de la dernière Pride à laquelle tu as participé, quel discours t’as le plus ému et pourquoi?» Voilà un exemple de questions qui pourrait figurer sur le questionnaire que tu distribueras en bord de piscine pour te trouver LAE love partenaire riche célèbre et simplement parfait·e·x, car tu as mis ta barre plus haut que là où flotte l’ego de Kanye West. Eh bien écoute, bonne recherche, je salue tes ambitions!

Gémeaux

21 mai – 21 juin

Ta chanson du mois: Wannabe, Spice Girls

C’est avec joie, fierté et affection que je te décerne le Mojito d’Or du signe qui aura plein d’amour à donner et de créativité à mettre dans ses amitiés cet été! Non pas que la romance ne t’intéressera pas, mais il se pourrait que tu ressentes un fort besoin à la fois de resserrer tes liens avec tes besties et d’élargir ta communauté à de nouvelles personnalités pétillantes et bienveillantes. Tu es ma mouette préférée!