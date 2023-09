Votre horoscope de septembre

Les feuilles au vent de la saison de la Vierge X Rétrograde sèment leurs grains de rigueur et de folie avec une précision mathématique dans les sillons de nos petites cicatrices. Une forêt pour guérir et sourire.

Vierge

23 août – 22 septembre

Ta chanson du mois: Old Pine, Ben Howard

Vierge, en cette grande arrivée de l’automne, tu es comme le plus grand sapin de la forêt. Tu cultives les joies de la lenteur spectaculaire et délectable, et tel un feu d’artifice en slow motion, tes branches – si piquantes qu’elles soient – possèdent aussi la capacité d’abriter et de déployer l’ombre nécessaire aux plus belles repousses. Tout le monde va te voir et cela tombe bien, car tu as envie qu’on te regarde.

Balance

23 septembre – 22 octobre

Ta chanson du mois: Drone Bomb Me, ANOHNI

Balance, en cette vibrante arrivée de l’automne, tu es comme le pic-vert. Tes couleurs sont resplendissantes et tu comptes bien faire en sorte de joindre ton charme à l’utile. Pas envie de chômer, tu virevoltes d’un projet à construire à un autre, dans tes plus beaux atours (et avec du miel sur ta voix). Mais tu n’es pas là pour rigoler, et il sera difficile de ne pas t’entendre battre le fer tant qu’il est chaud.



Scorpion

23 octobre – 22 novembre

Ta chanson du mois: Island Cottage, Sea Oleena

Scorpion, en cette flottante arrivée de l’automne, tu es comme le nénuphar dans un coin de l’étang. L’ambiance manque un peu de radicalité pour toi, alors tu préfères contempler calmement les couchers de soleil somptueux en sirotant quelques sombres et sucrés breuvages pour attendre ton tour. Tu connais ta valeur et laisses volontiers les petits animaux esseulés se reposer sur ton épaule douce et déterminée.



Sagittaire

23 novembre – 22 décembre

Ta chanson du mois: Only For You, Heartless Bastards

Sagittaire, en cette collective arrivée de l’automne, tu es comme le cheval momentanément égaré. Tu as tant d’énergie, d’ambitions et de muscles à ton arc que tu t’es étourdi·e·x tout·e·x seul·e·x à force de vouloir bondir sur toutes les occasions. Te voilà emmêlé·e·x dans les branches de la forêt, dont la sagesse t’indique qu’il est temps de rejoindre ton troupeau pour trotter joyeusement ensemble vers une cible à la fois.



Capricorne

22 décembre – 20 janvier

Ta chanson du mois: Tahiti Rain Song, CocoRosie

Capricorne, en cette miroitante arrivée de l’automne, tu es comme la rosée sur les feuilles du matin. Tu ressens l’envie de tout apprendre, le goût de l’esthétisme et la crainte de ne rien louper, ce qui te fait te déposer un peu partout avec douceur derrière tes lunettes de philosophe pas dupe, ambitieux·se sans en avoir l’air. Ta grande capacité à la constance est un don dont tu peux faire profiter les âmes agitées.



Verseau

21 janvier – 18 février

Ta chanson du mois: Hearing Damage, Thom Yorke

Verseau, en cette chatoyante arrivée de l’automne, tu es comme la chouette (houu houu!) Tu sens que ta capacité à lire les mystères de la nuit et de l’esprit s’aiguisent, alors que notre planète s’incline de manière à laisser l’obscurité et le froid revenir. Profite de ta clairvoyance pour planer au dessus de la nuit en te nourrissant précisément d’après tes analyses aussi farfelues que scientifiquement prouvées.



Poissons

19 février – 20 mars

Ta chanson du mois: Heartbeats, José González

Poissons, en cette éclatée arrivée de l’automne, tu es comme la rose rouge. Tu es à rebrousse-poil, à rebrousse-chemin, à rebroussailles! Les courants et humeurs dispersés à tout-va te ballottent comme carpe fondue au soleil, alors que toi, au fond, tu te sens pris·e·x par les élans, poudres et passions du romantisme à toute épreuve! Que la rose soit rouge ou que les ronces soient griffes, c’est ton cœur que tu brandis.



Bélier

21 mars – 20 avril

Ta chanson du mois: Flume, Bon Iver

Bélier, en cette chaloupée arrivée de l’automne, tu es comme le paon. Tu te sens les atouts pour plaire et l’envie te brûle la langue de déclamer de beaux discours sous forme d’humour à en faire tomber les mouches, mais le fond de l’air hésitant te provoque courroux et déglutition difficile. Sans te suggérer d’être «belle et tais-toi», je t’encourage à travailler l’harmonie et la sensualité dans tous leurs tons de bleu.



Taureau

21 avril – 20 maI

Ta chanson du mois: Everything Matters, AURORA et Pomme

Taureau, en cette excitante arrivée de l’automne, tu es comme le coucou. Hello! Bonjour! Bonsoiiir. Heyyy! Cc! Oui, cher Taureau, en ce début d’automne, tu te sens un peu stressé·e·x à l’idée de louper de bonnes occasions, de ne pas bien faire ton travail, de ne pas faire voir au monde comment tu te sens au top de ton expressivité et de ta fiabilité… Alors on te voit partout, solide, vocal, de près, de loin. Repose-toi.



Gémeaux

21 mai – 21 juin

Ta chanson du mois: When I Grow Up, Fever Ray

Gémeaux, en cette sérieuse arrivée de l’automne, tu es comme la mousse de forêt. Ta planète Mercure rétrograde cette première partie de mois dans le signe de la Vierge, ce qui t’appelle à observer et analyser plutôt qu’à sautiller en hurlant (car sautiller en hurlant, c’est bien ce que font les Gémeaux habituellement, n’est-ce pas?) Choisis le meilleur tronc d’arbre pour t’y déposer sans perdre le Nord. Sois mollesse.



Cancer

22 juin – 22 juillet

Ta chanson du mois: A Forest, The Cure

Cancer, en cette rouge arrivée de l’automne, tu es comme le mycélium. En conscience de tout ce qui se passe autour de toi, volontaire à communiquer à foison, tu pourrais sentir que personne ne te voit bien, ne t’entend bien, qu’on te marche dessus avec insouciance. «Faut qu’on parle», auras-tu envie de dire souvent à des oreilles distraites. Garde confiance en ton humide magie en ce mois qui manque de profondeur pour toi.



Lion

23 juillet – 22 août

Ta chanson du mois: Birch, Big Red Machine et Taylor Swift

Lion, en cette séduisante arrivée de l’automne, tu es comme le bouleau. Ton écorce claire s’est bien renouvelée pendant l’été, et tu laisses encore tomber au sol les derniers morceaux de cet épiderme aux démangeaisons localisées. Peau neuve faite, tes pollens virevoltent autour de toi, prêts à se déposer, étincelants, sur de nouvelles aventures – ou sur les aventures qui t’attendaient – et pour lesquelles tu es enfin ancré.