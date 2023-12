Votre horoscope de décembre-janvier

En cette aussi pétaradante que philosophiquement nocturne saison des Sagittaires, quelle lumière de Yule, ancêtre païenne de Noël, seras-tu pour éclairer ta route et passer l’hiver?

Sagittaire

23 novembre – 22 décembre

Ta chanson du mois: L’instant X, Mylène Farmer

Sagittaire, tu flamboies comme les phares d’une voiture sur une route enneigée. Mars est dans ton signe et te donne l’aisance de foncer et virevolter là où d’autres s’enlisent peut-être un peu. Cultive ta belle énergie en faisant attention cependant à ne pas polluer ce qui demande calme et silence. Et gare aux dérapages avinés! À Yule: vocifère des mots doux sur tous les potagers que tu croiseras.

Capricorne

22 décembre – 20 janvier

Ta chanson du mois: Yule, Lisa Thiel

Capricorne, ta lueur approchera décembre comme l’étoile qui commence à se consumer. Ta flamme intérieure te semblera aussi lointaine que capable d’adoucir toutes les obscurités autour de toi, et ton feu glacial saura embraser ton monde discrètement. Tu es lae chevalier·ère·x infatigable du rêve et de l’amour. (Mais pète quand même un coup.) À Yule: fabrique un abri à oiseaux et susurres-y ta plus grande vérité.

Verseau

21 janvier – 18 février

Ta chanson du mois: Last Christmas, Taylor Swift

Verseau, tu es la lumière du traineau du Papa Noël. Toi-même, au milieu de toutes ces odeurs de vin chaud et d’échos de Mariah Carey, tu ne sais plus très bien si tu existes ou pas, ou dans quel metaverse. Malgré ton étourdissement tu sais une chose: tu pratiques la magie de l’amitié mieux que personne. Si tu l’avais égarée, le moment est venu de la pratiquer à nouveau. À Yule: abreuve tes ami·.e·x·s de ta meilleure potion.

Poissons

19 février – 20 mars

Ta chanson du mois: I Ride the Last Sunrise, Abraham

Poissons, tu éclaires comme une lanterne se balançant sur le pont d’un bateau dans la nuit. Tu n’avances pas sans but, tu te sens attiré·e·x vers un horizon plus grand que toi, même si tu n’es pas encore sûr·e·x d’où tu arriveras. Tu braves au mieux les vagues et tempêtes, aussi fragile qu’agile, gardant ta communauté embarquée avec toi. Tu es un peu salé·e·x, aussi… Irrité·e·x? 🙂 À Yule: Transforme l’eau en sucre.



Bélier

21 mars – 20 avril

Ta chanson du mois: Yule Shoot Your Eye Out, Fall Out Boy

Bélier, tu es la lumière au bout de la cigarette. Éclat chaud et nerveux qui se rapproche de la bouche (le mot qui tue jamais loin, donc), tu manques de calme mais trépigne de détermination. On te verra un peu partout et nulle part, dispersant ta sexyness, ta philosophie et tes business plans sur tous les marchés de Noël. À Yule: Fais un feu pour y jeter toutes tes colères, et garde un charbon en porte-bonheur.



Taureau

21 avril – 20 maI

Ta chanson du mois: White Is In the Winter Night, Enya

Taureau, tu luis la nuit dans la forêt humide comme l’Omphalotus Nidiformis. Tel ce champignon aux corolles bioluminescentes, tu te déploies entre mystères cachés et harmonie réglée comme une horloge, tiraillé·e·x entre tes secrètes sombritudes et tes volutes charmantes et érudites. Trouveras-tu ton équilibre dans les encyclopédies ou dans les sorcelleries nocturnes? 🙂 À Yule: Pleure de rire pour tout le village.

Gémeaux

21 mai – 21 juin

Ta chanson du mois: Golden Green, Agnes Obel

Gémeaux, tu es la lumière de la bougie. Tu te sens d’humeur et d’amour à inviter à l’intimité et à la longévité. Tu pourrais aussi bien être la chandelle mélodieuse à la table des amoureux·ses que le cierge aux promesses divines et durables. Mais attention à ne pas te faire souffler dessus – ou pire, à te souffler dessus toi-même! À Yule: récolte des secrets que tu emporteras dans ta tombe, et fais-toi jouir!

Cancer

22 juin – 22 juillet

Ta chanson du mois: Sleigh Ride, The Ronettes

Cancer, tu reflètes les lueurs avec douceur et pétillance comme une coupette de champagne. Tu auras envie de faire les langues se délier, notamment lors de la nouvelle lune, et tu pourrais bien savoir t’y prendre tout en sourire, en méthode et en espièglerie. Ou… gaffer totalement. Seduction Bows Factory serait le titre de ton Christmas Movie. À Yule: Exagères complètement, ou érige un bonhomme de neige à ton nom.

Lion

23 juillet – 22 août

Ta chanson du mois: Santa Claus Is Coming to Town, Mariah Carey

Lion, tu clignotes telle une enseigne lumineuse colorée. Tu risques de glisser comme une luge à grelots du mode pleine-action au mode veille-et-confessions sans transition. En tous les cas, tu auras l’envie et l’aura du spectacle, et tu ne te sentiras pas là pour trier des noix. Tu as des choses à faire et à dire, et tu vas nous le faire savoir! Et il se pourrait bien que nous, on achète! À Yule: pactise.

Vierge

23 août – 22 septembre

Ta chanson du mois: I Want a Hippopotamus for Christmas, Gayla Peevey

Vierge, tu réchauffes et concoctes comme la lueur du fourneau. Ton charisme en ce début d’hiver sera aussi bombé, croustillant, riche et doré qu’un pain aux figues encore chaud… pour celleux qui sauront accéder à tes faveurs. Attention à ne pas remuer tes douces potions de convivialité un peu sélective en soupes à la grimace. À Yule: sème les graines de tes confidences aux jardins et aux cœurs les plus fertiles.

Balance

23 septembre – 22 octobre

Ta chanson du mois: The Solstice Carole, Saffie

Balance, ta lumière s’aperçoit comme on fantasme un feu follet. Tel un folklore qui se raconte aux coins des feux, porté par le vent au-dessus des marais, tu te dissipes, disperses, transformes, à la fois familier·ère·x et étrange. Tu as la possibilité de jouer avec tes mots et secrets pour façonner une ambiance réconfortante, ou alors disparaître en laissant planer l’inquiétude. Alors? À Yule: déniche les fantômes.

Scorpion

23 octobre – 22 novembre

Ta chanson du mois: The Feast of Krampus, S. J. Tucker

Scorpion, tu es la lueur discrète et ardente des braises. Tu crépites entre plaisirs et rancœurs, un peu fatigué·e·x après ta saison, mais encore plein·e·x d’exaltation. Tu te verrais bien parfois remuer une soupe à la grimace en ricanant avec les Vierges, mais je te suggère d’amplifier ta puissance en soufflant des mots vrais et doux sur les braises de ton cœur et des autres. À Yule: prépare la plus belle des tables.