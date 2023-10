Votre horoscope d’octobre-novembre

À l’heure de la saison Balance/Scorpion des charmes, des magies, des mutations, des verdicts et des renaissances, quelle créature fantastique sera ton guide dans l’obscurité clinquante?

Balance

23 septembre – 22 octobre

Ta chanson du mois: Magic, November Növelet

Balance, te voilà sirène. Pas celle à nageoire, celle à plume, guetteuse et gardienne, consciente de ce qui doit être préservé et de ce qu’il faut défendre de ses baisers doux ou coupants, de ses serres aussi majestueux que précis. Choisis bien qui tu manipuleras de ton chant. À Halloween: entame une danse qui laissera ton corps s’exprimer totalement dans son individualité jusqu’à transcender douleur et plaisir.



Scorpion

23 octobre – 22 novembre

Ta chanson du mois: Bienvenue en Enfer, Hante

Scorpion, te voilà Lilith. Mars conjoint au Soleil, Pluton retournant direct et novembre approchant, je te vois couronné·e·x, tantôt l’insoumise rejetée, tantôt reine des enfers, toujours l’influenceuse des ombres douces ou vengeresses. Assume ta puissance en toute bienveillance et sagesse, mais ne gaspille pas ce temps précieux, ne te concentre que sur l’important. À Halloween: sois leader, impose, décide, ensorcèle.



Sagittaire

23 novembre – 22 décembre

Ta chanson du mois: Dancing on Your Grave, Pixel Grip

Sagittaire, te voilà Freyja, la première des Valkyries. C’est contre vent glacial que tu chevaucheras cet automne avec harmonie, prêt·e·x à mettre à mort tout ce qui n’est pas nécessaire, déterminé·e·x à faire triompher le beau, le faisant fructifier, et ne nourrissant que tes guerriers aptes à t’emmener vers tes vraies ambitions. À Halloween: invente-toi, dans le noir, un nouveau rituel de désintoxication par la folie.



Capricorne

22 décembre – 20 janvier

Ta chanson du mois: The Others, Rendez Vous

Capricorne, te voilà Jörmungand. Tel le gigantesque serpent aquatique qui entoure la terre en attendant l’occasion de la faire valser sous ses ondulations tsunamesques, tranquillement tu récoltes, tu sèmes, tu prépares, tu sers, tu attends. Ta puissance est dans la longueur, la lenteur, la structure. Sur toi, tant peut reposer – lorsque tu n’es pas en mode chaos. À Halloween: honore tes amitiés par une ronde flamboyante.



Verseau

21 janvier – 18 février

Ta chanson du mois: Psychiatric, Mylène Farmer

Verseau, te voilà zombie. Tu as des buts, tu ne veux pas les perdre de vue, tu veux foncer. Tu es animé·e·x d’une énergie d’ailleurs, et ton électricité te confère la capacité de vivre aussi vite et intensément que tes idées. Attention dans ta course à ne pas avaler n’importe quoi, car au fond tu le sais, tu es aussi vivant·e·x que les autres, et donc vulnérable. À Halloween: Avoue à quelqu’un·e·x tes désirs cachés.



Poissons

19 février – 20 mars

Ta chanson du mois: Improvisations, Sòley

Poissons, te voilà licorne. J’ai presque envie de t’encourager à faire ce que tu sais bien faire, dédaigner la réalité pour imaginer d’autres univers, développer ta spiritualité, et être une insaisissable source d’amour pour ton entourage. À une condition: connecte-toi à tes tripes, et apprends à jouir de la solitude. À Halloween: crée un filtre pour purifier les eaux empoisonnées et écrire de nouveaux souvenirs.

Bélier

21 mars – 20 avril

Ta chanson du mois: Kill All Predators, Banshee

Bélier, te voilà Banshee. Si tu n’as pas toujours bonne réputation, tu sens et tu sais quand quelque chose doit mourir, doit partir, et tu n’as pas peur, alors tu sais passer des intuitions aux actions. Ta force réside dans ton amour, ton optimisme et ta capacité à réunir. Jolie fée ou apeurante sorcière, quoiqu’il en soit, tu cries et frappes. À Halloween: révèle la vérité sans avoir peur de ce qui en mourrait.



Taureau

21 avril – 20 maI

Ta chanson du mois: What’s a Girl to Do, Bat for Lashes

Taureau, te voilà vampire. Pas étranger·e·x à la patience, à la lenteur, ni aux refuges en intérieurs criards et confortables, tu t’obstineras peut-être avec une précision et une méthodologie plus aiguisées que d’habitude depuis le fond de ton bureau ou de ton cœur. Résiste aux envies de dramatiser, mais magnifie tes émotions. À Halloween: attention, si tu déclares ton amour, il se pourrait qu’il dure toujours.



Gémeaux

21 mai – 21 juin

Ta chanson du mois: A Little Death To Laugh, Cold Cave

Gémeaux, te voilà poltergeist. Ton éparpillage sera charmant et pertinent si tu le veux, et ton esprit frappeur frappera fort si tu le laisses puiser ses idées dans les tréfonds de ton ventre. Ébruite ce que les autres n’entendent pas et désordonne ce qui mérite d’être remué. L’obscurité a besoin de ton humour. À Halloween: fabrique-toi une potion contre les ennuis quotidiens banals qui empêchent la magie d’exister.

Cancer

22 juin – 22 juillet

Ta chanson du mois: I’m the Wolf Man, Round Robin

Cancer, te voilà loup-garou. Prédateur lunaire et masqué, c’est entre simplicité, forestialité et ancrage que tu nourriras ta musculature corporelle et émotionnelle, prêt·e·x à laisser briller ton pelage, tes pupilles et tes crocs en hurlements et coups de dents passionnés, intenses et justes aux moments que tu sentiras propices. À Halloween: berceuse, sérénade ou opéra, vocalise mélodieusement ce qui doit être dit.



Lion

23 juillet – 22 août

Ta chanson du mois: Prey/Hunter, Minuit Machine

Lion, te voilà wendigo. Il semblerait que je t’ai attribué ici la plus sombre et triste créature de cet horoscope. Mais je sais que tu sais mettre de la lumière en tout, alors je m’y suis risqué en toute confiance. Le wendigo hante l’hiver après avoir mangé la chair de sa propre espèce. Serais-tu encore plus fort·e·x si tu parlais la bouche pleine (d’inconnu)? À Halloween: organise un banquet aux mets ensorcelés sans mensonge.



Vierge

23 août – 22 septembre

Ta chanson du mois: Cooper Lake, Chyldren

Vierge, te voilà elfe. Que ce soit en forêt de conifères ou en forêt de béton citadine, le ciel te confère cet automne charme, éloquence et des oreilles pointues aux aguets de tous les secrets, des plus merveilleux aux plus mesquins. Protège-toi et les autres des promesses illusoires et ne confonds pas séduction et vanité. À Halloween: lâche tes analyses et baigne-toi dans le poison qui te sert alors aussi d’antidote.