Votre horoscope de juin

Grève Féministe – mais pas grève du potin – en ce mois aussi dispersé qu’émotionnel, sous le signe de la dualité qui mène à la meilleure connaissance de soi et du monde.

Gémeaux

21 mai – 21 juin

Ta chanson du mois: Butterfly, Crazy Town

Du spirituel au sensationnel! Tu te sentiras peut-être encore un peu chrysalide en ce début de juin, Gémeaux, mais ensuite, je te souhaite d’oser éclore d’une renaissance plus riche encore que l’album de Beyoncé. C’est ta saison, les astres sont avec toi, bénis-nous de tes plus belles paroles et curiosités, avec sincérité et malice. Attention à la voix intérieure de l’auto-sabotage cependant, CHUT à elle de ma part.



Cancer

22 juin – 22 juillet

Ta chanson du mois: Speak, Lindsay Lohan

«J’en dis trop parfois, mais je suis honnête, c’est le plus important», a dit un jour une de nos icônes Cancers, Lindsay Lohan. Pas toujours facile de réguler la quantité et la manière d’exprimer ses émotions quand les énergies ressenties sont à peu près aussi calmes et discrètes que notre chère Miss Lohan, encore, dans les années 2010. Dans le doute, mon conseil de juin: confiance en soi, glam et franchise en douceur.



Lion

23 juillet – 22 août

Ta chanson du mois: Stars Are Blind, Paris Hilton

Je me demande combien de Lions ont arrêté de lire mes horoscopes car je ne leur annonçais rien d’assez spectaculaire… Marre de l’introspection? Allez, bonne nouvelle, tu as ma bénédiction ce mois pour parader, leader, draguer, briller! Je ne veux pas croiser un seul Lion dans la rue sans que ça ne m’éblouisse! Seule condition: altruisme et gentillesse sera ton mojo. Grands pouvoirs = grandes responsabilités, Spider-man!



Vierge

23 août – 22 septembre

Ta chanson du mois: Mind Your Own Business, Delta 5

Vierge, il se pourrait que les transits de Jupiter et Mercure t’amènent quelques agréables goûts de satisfactions et arrosent ton champ des possibles. Il se pourrait aussi que les transits de Mars et Vénus en Lion te crient un peu dans les oreilles. Je te suggère une approche aussi sûre que discrète – sirote la vie et tes ambitions sous ton grand chapeau de sorcière des terrasses, et garde tes ami·e·x·s proches de toi.



Balance

23 septembre – 22 octobre

Ta chanson du mois: Celebrity Skin, Hole

Cher·ère·x natif·ve·x de la Balance. J’aimerais te commander, pour le mois de juin: deux kilos de prises d’initiatives, 500 grammes de sex-appeal, deux sachets de méditation (la version profonde et épicée), quatre litres d’ambition, trois pleines bouteilles de paillettes bio-dégradables mais inoubliables, un paquet de cookies anti-stress. Merci d’avance, en me réjouissant de te voir livrer tout cela au monde!

Scorpion

23 octobre – 22 novembre

Ta chanson du mois: En rouge et noir, Jeanne Mas

Je pourrais (devrais) poser cette question à tout le zodiaque, mais comme tu es particulièrement concerné·e·x par les énergies de Pluton, je te le demande à toi: comment t’es-tu senti·e·x depuis fin mars jusqu’à présent, quelles nouvelles facettes de toi-même as-tu observées? Que faut-il garder, que faut-il jeter? Utilise la réponse pour maîtriser le sexy-chaos de ce mois de juin rebondissant, toi douceur de l’ombre.



Sagittaire

23 novembre – 22 décembre

Ta chanson du mois: My Love Is Your Love, Whitney Houston

Sagittaire, voilà ta planète Jupiter bien installée en Taureau pour une année. Je te propose de te prendre pour un arbre fruitier en ce mois de juin, en commençant par déterminer dans quel type de sol tu souhaites planter tes racines, et imaginer le goût et les bienfaits (ou poisons?) de tes futurs fruits. N’hésite pas à abriter sous tes feuilles quelques âmes torturées (au hasard des Cancers ou des Capricornes).



Capricorne

22 décembre – 20 janvier

Ta chanson du mois: Weather Warning, Petrol Girls

«HELLO C’EST MOI JE SUIS LÀ!» …Pourquoi tu cries, Capricorne? Tu as l’approbation astrale pour avoir confiance en toi et en l’avenir, et l’énergie pour lancer de nouveaux projets, tisser des liens, séduire et contracter des alliances machiavélico-essentielles, mais s’il-te-plait: pas si fooort! Une tisane de sauge tous les matins avant de courir après le monde, je me recommande, c’est pour ton bien (et le nôtre) 🙂

Verseau

21 janvier – 18 février

Ta chanson du mois: You Spin Me Round, Dead or Alive

Premièrement, n’hésite pas à aller boire des tisanes avec les Capricornes (cf. leur horoscope) parce qu’il va aussi falloir penser à ne pas trop s’exciter dans tous les sens quand même. Sinon, parfume ta peau, tes cheveux, étire tes jambes, déhanche tes… hanches, claque un goût de sucre sur tes lèvres et fais tourbillonner les cœurs et le tien d’élans d’amour sensuel ou/et révolutionnaire. Glace à la fraise, va!



Poissons

19 février – 20 mars

Ta chanson du mois: Say It Right, Nelly Furtado

«Lae Poissons qui murmurait à l’oreille du zodiaque.» Le ciel t’incite à explorer les enjeux autour de la communication ce mois-ci. Et comme il y en a pas mal qui auront tendance à parler un peu trop fort et s’agiter partout, je te propose d’être lae magicien·ne·x du murmure. Glisse dans les oreilles des autres les vérités, les secrets, les conseils ou les protestations que tu nourris. Des murmures forts et puissants.



Bélier

21 mars – 20 avril

Ta chanson du mois: Atomic, Blondie

Oui, Jupiter a quitté ton signe, je sais, coup dur. Minute de silence. Bon, mais on en parle de tes supers énergies d’action, de créativité, de jeux (et de romantisme même) en ce mois de juin? Cire-moi ces sabots et fais-moi friser aux bigoudis ces boucles de laine, j’ai besoin que tu fasses gambader ton enthousiasme partout, apprêté·e·x chaque jour comme pour un dîner de gala. N’aie pas peur de ce qui t’importe.



Taureau

21 avril – 20 mai

Ta chanson du mois: Lucky Star, Madonna

Lucky Man – The Verve. Push My Luck – The Chainsmokers. If I’m Lucky – Jason Derulo. Bad Luck – Harold Melvin & the Blue Notes ft. Teddy Pendergrass. The Lucky One – Alison Krauss. Good Luck Charm – Jagged Edge. Down on Your Luck – Thin Lizzy. Voilà les premiers résultats Google que j’ai eu en tapant «songs about luck». Il est temps de planifier tous tes appels à la chance de ces douze prochains mois, Taureau!