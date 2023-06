«Mon grand malheur? Vivre sans ressentir»

Artiste suisse de 25 ans, Lakna enflamme les foules avec sa musique aux sonorités afro pop. Son premier EP, Tsunami, vient de sortir. Elle se lance dans une tournée en Suisse et sera à l’Arena de Genève durant le festival de musique afro Zimix Festival, le week-end du 24 juin.

Le principal trait de mon caractère

On m’a souvent dit que j’étais une personne lumineuse, donc je vais prendre ce compliment comme le socle de mon identité.

Ce que j’apprécie le plus chez mes ami·e·x·s

La bienveillance sans condition.

Mon principal défaut

Je suis quelqu’un d’impulsif dans toutes mes émotions, je plonge dans chaque état d’âme la tête la première.

Mon occupation préférée

Ne RIEN faire de productif, éteindre tout moyen de me contacter et me mettre dans une bulle.

Quel serait mon grand malheur

Vivre sans ressentir.

La couleur que je préfère

Le vert!

Mes héro·ïne·x·s dans la fiction

Nola Darling, l’héroïne de la série She’s Gotta Have It de Spike Lee.

Ce que je déteste par-dessus tout

Je ne supporte pas les gens qui ne sont pas chaleureux. Je trouve très important que chaque personne présente dans n’importe quel espace social se sente bienvenue et acceptée.

Comment j’aimerais mourir

J’aimerais mourir accomplie.

Les fautes qui m’inspirent le plus d’indulgence

Je suis très indulgente avec les gens qui ne me sont pas proches, j’arrive souvent à retracer les chemins de traumas qui amènent à commettre des fautes. Par contre, j’ai tendance à rechercher l’excellence à tous les niveaux chez les gens qui me sont proches. C’est ma manière de les aimer (oups).