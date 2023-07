Vivant

Aymeric Dallinge s’amuse des mots et crée des ambiances saisies dans l’instant.

Être vivant et le ressentir, c’est

S’émerveiller d’un coucher de soleil,

Pleurer l’enfance passée,

Respirer à pleins poumons l’air frais d’un matin d’été,

S’endormir bercé par les secousses d’un voyage en train,

Sentir l’odeur du bitume mouillé les soirs d’été,

Hurler l’absence d’une personne disparue,

Se laisser aller à l’insouciance d’un baiser volé,

Affronter ses peurs lorsqu’on perçoit une lueur,

S’évader sous des caresses amoureuses,

Plonger dans la nostalgie de doux souvenirs,

Sombrer sous l’angoisse d’un instant effacé,

Ressentir des frissons en écoutant cette musique favorite,

Rêver d’une plage de sable chaud sur son fond d’écran d’ordinateur,

Stresser à la sonnerie de son téléphone,

Enlacer une personne chère,

Se retrouver pour célébrer les jours plus longs,

Se réjouir d’une grasse matinée,

Faire défiler le temps en scrollant sur les réseaux,

Se baigner dans une eau à peine réchauffée,

Prendre son courage pour aborder cette personne qui fait palpiter notre cœur,

Lutter pour trouver Morphée pendant une insomnie,

Recevoir un baiser,

S’impatienter du début d’un concert dans un festival,

Accepter les jours plus difficiles,

Accueillir les jours heureux.