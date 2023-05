Les pépites des festivals

On ne va pas se le cacher, y a quand même beaucoup de festivals en Suisse romande pendant l’été. Des fois, c’est pas simple de s’y retrouver. Du coup, Vagin Pirate se donne comme mission d’aller débroussailler tout ça pour vous, et vous concocte une petite sélection feministo-queer pour aller dandiner du cul.

Balelec

12 mai, Lausanne

On n’est pas forcément fan du festival de l’EPFL, mais il faut avouer qu’il y a quelques noms qui nous titillent pas mal cette année. À commencer par Sherelle et sa jungle, drum‘n’bass de fou. On ne se lassera jamais de vous dire: ses sets sont DINGUES! Avec elle, ça va vite, très vite, et on ne veut jamais que ça s’arrête! Au programme, on retrouve aussi la DJ tuniso-berlinoise Cera Khin avec qui ça tape fort fort fort. Au menu aussi, Myss Keta, un ovni pop italien qu’on n’arrête pas d’écouter depuis qu’on l’a découverte!

Caribana

7-10 juin, Crans (VD)

Un des premiers festivals de la saison, le Caribana réussit toujours à nous convaincre avec ces grosses têtes d’affiche et son cadre trop cute au bord du lac sur La Côte. Une soirée de meufs qui envoient, avec Suzane et Izïa, la Genevoise Mara avec son dancehall très miaou et pour finir en beauté, le trio pop electro Hyphen Hyphen.

Festineuch

15-18 juin, Neuchâtel

À quelques jours seulement de l’été, le Fest’neuch vous accueille dans un cadre idyllique au bord du lac de Neuchâtel. Dans une ambiance chill et à taille humaine on vous invite notamment à aller voir Angèle, Aloïse Sauvage, Lous and the Yakuza, Jeanne Added, Pomme, du hip-hop avec l’artiste locale Nathalie Froehlich, de la techno qui tape avec ZK et Anita Kirpis, la pop pailletée de Oete, l’afro pop de Fatoumata Diawara et pour finir, un peu de house avec le duo Lausannois Les filles d’à côté.

Montreux Jazz Festival

30 juin-15 juillet, Montreux

La prog gratuite n’étant pas encore sortie au moment où nous écrivons ces lignes, voici un petit aperçu de la partie payante du festival pour les gens qui peuvent se le permettre! First and foremost: Caroline Polachek, la crème de la crème de la pop expérimentale. La soirée vaut vraiment le coup avec deux autres concerts super, de la bedroom pop avec Cavetown et de la pop rock emo de Gayle. Joy Oladukun, artiste folk américaine qui se fait très rare en Europe, sera là et ça risque bien d’être très très cute. Lil Nas X n’a pas besoin qu’on le présente, mais le fait qu’on puisse le voir au Jazz, c’est quand même assez ouf. Sinon pour le reste, Sam Smith et son gay cabaret; Christine and the Queens, Maisie Peters et sa superbe pop, Emilia et sa pop reggaeton, Ava Max et sa tubesque pop dance, Janelle Monae en exclusivité suisse avec son nouvel album qu’on attend de pied ferme et le rock de Wet Leg nous font de l’œil.

Les Georges

10-15 juillet, Fribourg

Le chou festival fribourgeois Les Georges nous propose une belle prog’ cette année, avec des noms qu’on ne présente plus chez Vagin Pirate: Fishbach, Sandor et Silly Boy Blue! Sinon côté découvertes, on aime la Suissesse Lakna et son afro pop R’n’B, Pongo et son kuduro, Jessiquoi et son electro-pop. Et on finit avec de la grosse tech’ avec La Penderie Noire. Boom Boom!

Paléo Festival

19 juillet, Nyon

MOTOMAMI, CHICKEN TERIYAKI ET LA COMBI VERSACE. ROSALIAAAAAAAA

Venoge festival

16-19 août, Penthaz

Le petit festival de la campagne vaudoise a su grandir et nous bluffer à chaque fois avec sa programmation unique. Cette année, on adhère totalement au programme nostalgique, mais fierce, avec Sister Sledge et son tube iconique, We Are Family, la queen du disco Gloria Gaynor et la plus lesbienne des hétéros, Sharleen Spiteri et son groupe Texas.

Palp Festival

29 avril-23 septembre, Valais

L’unique Palp Festival nous propose une programmation étalée sur cinq mois, avec des scènes éphémères réparties sur tout le valais. De belles découvertes et surprises vous attendent avec la synth wave planante de Belaria, la très locale et trop cool Ngoc Lan avec ses DJ sets hip hop, la douceur de November Ultra, la folk envoûtante de Marzella, le punk qui décoiffe des Mamba Bites et le rock cinglant des Death Valley Girls. On salue la programmation très féminine de l’Electroclette avec Jelena, Marie Montexier, Adiel, Helena Hauf, Audrey Danza et notre chouchou à nous à voir absolument, la talentueuse HAAI.

Voilà de quoi passer un bel été, mais gardez l’œil ouvert pour les programmations à venir du Festival de la Cité à Lausanne et du Belluard Bollwerk à Fribourg, qui nous réservent toujours de très belles surprises. D’ailleurs, vous pouvez retrouver toute cette belle brochette de noms dans notre playlist Spotify spéciale festival!