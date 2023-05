(r)evolution dans le milieu de l’art

La galerie genveoise BØWIE présente, en collaboration avec M&C Saatchi, Cøllective (r)evolution, une exposition centrée sur les pratiques queer et féministes. Le but? Sensibiliser le public aux thématiques de genre et d’inclusion à travers de jeunes artistes.

«La représentation des personnes LGBTIQ+ dans l’art est, encore aujourd’hui, trop rare», voilà le constat dressé par Sarah Obrecht, responsable artistique de la BØWIE Art Gallery (voir encadré). Le verdict est le même pour la représentation des femmes dans ce milieu ultra-compétitif. Ainsi, seulement 26% des artistes exposé·e·x·s dans des musées suisses sont des femmes (30% en galerie), les œuvres des femmes se vendent 40% moins chères que celles des hommes et seulement 10% des musées suisses ont présenté plus de femmes que d’hommes dans leurs expositions individuelles. Face à ces statistiques implacables, BØWIE Art Gallery cherche à aller à rebrousse-poil du marché de l’art. 360° vous propose de découvrir trois artistes émergent·e·x·s parmi la vingtaine qui pourront être admiré·e·x·s dans la galerie genevoise en cette fin de printemps.

Tout d’abord, l’exposition sera ouverte par Lyn Bentschik, le jeudi 11 mai. Le contenu de sa performance, Untitled, reste pour l’instant mystérieux. «Selon le peu d’infos que nous avons, il s’agit d’une expérience unique de réalité virtuelle, conceptualisée spécialement pour ce vernissage» nous confie Dany Niederhauser, responsable éditorial chez BØWIE Creators. On ne doute pas un seul instant de la qualité de la proposition qui sera faite ce soir-là. En effet, lae jeune artiste né·e·x à Winterthour peut se targuer d’un parcours impressionnant, avec notamment un passage au Marina Abramović Institute, centre fondé par la papesse des performances d’art contemporain.

Membre de la Société royale des arts anglaise, publié·e dans l’Anthologie de jeunes poètes suisses romands, diplômé·e·x de la HEAD, lauréat·e de plusieurs bourses culturelles, auteur·e·x de Regarde le bruit des montagnes et Catadioptre (à paraître), tel est le CV impressionnant de Linn Molineaux. Ne manquez sous aucun prétexte le travail sensible de ce·tte·x artiste pluridisciplinaire, peintre, poète et écrivain·e·x genevois·e·x.

Laurent Poleo-Garnier photographie ses modèles comme on tombe amoureux. Gueules d’anges aux traits maquillés, leur beauté sans pudeur se laisse capter par son regard. L’artiste joue des contrastes et réussit à faire place à la sensibilité de ses modèles. Vous avez envie de vous amouracher? Poleo-Garnier a certainement de quoi vous combler!