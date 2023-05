Votre horoscope de mai

Taureau – Vénus – Amour – Larmes – Doutes – Rires – Câlins… Serait-ce le grand drama dans les prés fleuris de la saison de ce splendide bovidé? Allez, on sirote un Spritz et on ne panique pas.

Taureau

21 avril – 20 mai

Ta chanson du mois: Autobahn/Autobahn, Crème Solaire

Taureau, c’est chez toi que ça se passe en première partie de mois, autant du côté du soleil que de la rétrograde de Mercure! Revêts tes plus beaux atours et montre à tout le zodiaque avec quel panache on ne déraille pas, on se calme et on respire tout en restant hyper stylé·e·x. N’oublie pas pour autant de faire l’exercice de l’introspection, comme tout le monde, ce n’est pas le moment de faire la course avec tes talons! (Ou si?)



Gémeaux

21 mai – 21 juin

Ta chanson du mois: Rituel, She Past Away

Idée pour toi, Gémeaux, pendant la rétrograde: faire une recherche Google sur tous les types de terres, boues et sables, aller chercher des échantillons, demander à tes ami·e·x de t’enterrer jusqu’au cou avec ceux-ci, et passer quelque temps dans ton cocon à imaginer que tu es une divinité qui re-papillonnera dès le 21 mai. Quel type de dieu serais-tu, inspiré de quel(s) courant(s) spirituel(s), et pourquoi?



Cancer

22 juin – 22 juillet

Ta chanson du mois: Crazy in Love, Beyoncé

Psssst, crabe chatoyant! Vénus et d’autres planètes m’ont soufflé quelques mots-clés à ton intention pour ce mois de mai! Dans la liste il y avait: glace à la cerise, yeux doux, boule à facette, effluves de vanille, lap dance, rouge à lèvre or, flamenco, clins d’oeil, ciel bleu, bulles de chewing-gum, caresses, pétales de rose, pétillance, charisme, bisous, bonbons, séduction, papillons! Fais un peu attention quand-même 😀



Lion

23 juillet – 22 août

Ta chanson du mois: Brand New Bitch, Cobrah

Coucou, Lion! On ne chôme pas sur les émotions (même les «négatives», hein, je te vois…), les sensations et les intuitions, ce mois! Choisis-toi tous les trois jours une chanson symbolique de tes questions intérieures les plus importantes et chante-la fort sous la douche tous les matins et/ou soirs en te concentrant sur toutes les gouttes d’eau qui te lavent de l’inutile, préparant ainsi ta peau à briller de mille feux.

Vierge

23 août – 22 septembre

Ta chanson du mois: Boss Bitch, Doja Cat

Vierge, sors tes tableaux Excel, ton bloc-note, ton pointeur laser, ton arc et tes flèches, ton meilleur cheval-imaginaire-de-bataille, ta meilleure campagne présidentielle… Ce mois-ci, je veux de l’ambition, des goals, des objectifs! Étudie soigneusement toutes tes ébullitions intérieures et ose voir aussi grand que nécessaire! Non pas que ce soit ton style, mais c’est n’est pas le moment de flemmarder.

Balance

23 septembre – 22 octobre

Ta chanson du mois: Demon Chaser, Pixel Grip et Cae Monae

Philtres d’amour, potions d’envoûtements, concoctions guérisseuses, pilules de vérité, elixirs d’éternité, (soupes à la grimace?)… Puisque je te proclame secrètement sorcier·ère·x du zodiaque ce mois, de quels pouvoirs vas-tu user sur toi et sur les autres? Embrasse ton dark side et tes intuitions et explore les possibles qui s’offriraient à toi si tu n’avais pas peur de déplaire ou de prendre les mauvaises décisions.



Scorpion

23 octobre – 22 novembre

Ta chanson du mois: Maroon, Taylor Swift

Fleur au bec, cœur battant, larme à l’œil, (feu aux fesses?)… C’est tout en nostalgie et en exaltation romantique que tu risques de t’engouffrer en ce mai aussi humide que chaud pour toi. Pardonne-moi ce conseil cliché, mais il te sera vraiment déconseillé de te laisser aller à écrire à tes ex pour les reconquérir pendant la rétrograde de Mercure! Garde tes initiatives cavalières pour la dernière semaine du mois.



Sagittaire

23 novembre – 22 décembre

Ta chanson du mois: Tired and Sick, Otha

Sagittaire, si tu ressens des envies de rompre, d’engueuler ton boss afin de te faire virer, de crier sur les conducteurices de bus en retard et de te faire alors sortir du bus, de partir sac à dos au Pérou parce que «Ciao les nazes!»… Eh bien, je n’ai aucun pouvoir pour te retenir, et peut-être que c’est exactement ce qu’il faut faire, mais je te suggère quand même de temporiser et ré-évaluer. Aussi: tu es super!



Capricorne

22 décembre – 20 janvier

Ta chanson du mois: Nocturne Op. 9 No 1, Frédéric Chopin

Chèvre fantastique – et plus fantaisiste qu’on le croit, n’aurais-tu pas dans ton bagage quelques projets créatifs laissés en plan, ou carrément inavoués? Je ne sais pas si ta forme d’expression artistique préférée serait par exemple la danse, la peinture ou le chant lyrique, mais j’ai très envie de t’encourager à faire vibrer ton corps et tes aptitudes au service de l’art, même si c’est dans le secret de ta chambre.



Verseau

21 janvier – 18 février

Ta chanson du mois: FDP, BabySolo33

«Il s’agit purement et simplement de l’imprévisibilité dans les systèmes complexes. L’exemple type, c’est l’effet papillon. Un papillon qui bat des ailes à Pékin peut amener la pluie à la place du soleil à New York.» Hop, je te laisse avec cette citation de Ian Malcolm dans «Jurassic Park». Essaie d’identifier les papillons, proches ou lointains, qui provoquent du chaos ou de la joie dans ta vie (et ose l’insecticide?).



Poissons

19 février – 20 mars

Ta chanson du mois: I’m God, Clams Casino et Imogen Heap

Créature océanique, lacustre ou de baignoire, je te suggère de lire l’horoscope que j’ai écrit plus haut pour les Gémeaux, car je vous verrais bien aller jouer dans la boue mystique ensemble. Et si tu te sens submergé·e·x par tes émotions en ce mois de mai, rappelle-toi que tu es lae master de la sensibilité et de la capacité à suivre le flux, et que rien ne peut vraiment t’arriver, car tu es adaptable à l’infini.

Bélier

21 mars – 20 avril

Ta chanson du mois: Ocean of Tears, Soko

Lorsque l’on me dit parfois que les Cancers sont les bébés du zodiaque, je corrige toujours les personnes en disant que ce sont les Béliers! Eh bien mes agneaux cornés, si vous voulez me donner tort, c’est l’occasion! Vous pouvez embrasser toutes les intuitions et émotions (aromatisées de quelques tensions) en début de mois et devenir des fusées stellaires à partir du 21 mai – ou vous pouvez être obstiné·e·x·s et chouiner 🙂