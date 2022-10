Lili Elbe, hommage trans* par la danse

Copenhague, 1920. Alors que sa femme Gerda lui demande de remplacer un modèle féminin pour l’un de ses tableaux, Lili Elbe – alors connue sous le nom d’Einar Wegener – commence à questionner son identité de genre. Peu à peu, elle explore sa féminité en continuant de poser pour sa femme. C’est ainsi que naît Lili Elbe, d’abord présentée comme la sœur d’Einar. Mais la réalité prend vite le pas sur la fiction, et Einar finit par disparaître pour laisser la place à Lili.



Lili Elbe, dont la vie a été racontée dans le film The Danish Girl, est connue pour avoir été l’une des premières femme trans de l’histoire moderne à bénéficier d’une chirurgie d’affirmation de genre. Pionnier de la médecine trans*, Fernand Warnekros est alors le seul médecin à ne pas considérer la transidentité comme une perversion et à accepter de l’opérer. Après plusieurs interventions réussies et mue par un désir de maternité, Lili se fait implanter un utérus. Cette dernière opération lui sera fatale, et elle finira par succomber aux suites de la greffe.

Acceptation

Dans Lili Elbe Show, son destin tragique est raconté par cinq danseurs·euses·x évoluant au rythme de musiques folkloriques danoises. Une danseuse incarne Gerda, tandis que quatre d’entre elleux représentent les différentes facettes de la personnalité de Lili. Mettant en lumière les relations entre les personnages et leur émotionnalité, la pièce est un voyage au cœur de l’univers intime de Lili Elbe, qui raconte la découverte et l’acceptation de son identité profonde.



Tous deux issus du ballet, Sasha Riva et Simone Repele mettent leur technique classique au service d’une théâtralité saisissante pour raconter des histoires au travers de leurs chorégraphies contemporaines. Les danseurs·euses·x y jouent un rôle et font voyager les spectateurs·ices·x à travers l’univers des chorégraphes en interprétant une palette d’émotions extrêmement denses.