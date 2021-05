Grindr s’invite dans le rugby pro

C’est un partenariat que l’on n’attendait pas, du moins dans le rugby pro français. Le club du Biarritz Olympique a dévoilé mercredi son nouveau maillot, arborant fièrement le logo de l’app de rencontre gay. «Le club participe à la lutte contre l’homophobie et s’est engagé auprès de Grindr à continuer son action pour l’inclusion et l’acceptation au niveau de sa ligue et du rugby», a communiqué le club basque.

Troisième de D2, le Biarritz Olympique peut sans doute espérer bénéficier d’un coup de projecteur mondial grâce à l’app, qui revendique 13 millions d’utilisateurs à travers la planète. Grindr aurait signé un chèque de 4 millions d’euros sur quatre ans, selon France Bleu. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes manifestaient leur impatience de se procurer les nouveaux maillots.

Même si peu de joueurs masculins ont osé leur coming-out (à l’exception notable du Gallois Gareth Thomas), le rugby est en pointe de la lutte contre l’homophobie. À l’occasion de la récente Journée mondiale, la ligue française a lancé la campagne «Faisons bouger les lignes», symbolisée par une ligne arc-en-ciel sur les terrains.