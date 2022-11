Le Massachusetts élit la première gouverneure lesbienne des États-Unis

Avocate des personnes trans*, bouc-émissaires de la campagne des Midterms, Maura Healey a enregistré une victoire porteuse d'espoir pour la communauté LGBTIQ+ américaine.

Au milieu du déferlement de discours anti-woke, incarné notamment par le gouverneur de Floride Ron DeSantis (brillamment réélu), voilà au moins une bonne nouvelle. Maura Healey, 51 ans, est devenue hier la première gouverneure lesbienne du pays. Cette ancienne basketteuse professionnelle issue d’une famille pauvre, devenue procureure générale du Massachusetts, l’a largement emporté dans cet État face à un candidat trumpiste, Geoff Diehl, avec plus de 63% des voix.

Maura Healey figure tout ce que la nouvelle droite abhorre. La Démocrate a notamment défendu avec succès l’extension du mariage pour tous·te·x au niveau national, s’est faite l’avocate de mesures anti-discrimination pour les personnes trans* au niveau local et fédéral. La magistrate s’est aussi fait connaître par ses combats contre la firme Purdue, à l’origine de la crise des opiacés et contre le pétrolier Exxon et son déni de la crise climatique, rappelle LGBTQNation.

Fierté

«Je suis fière d’être qui je suis», avait dit Maura Healey à une chaîne de télé locale, l’été dernier. Elle disait vouloir servir et inspirer les jeunes LGBTIQ+. «Ces gamins doivent comprendre qu’iels sont aimé·e·x·s, pris·e·x·s en considération et qu’iels peuvent qui iels sont.»

Au niveau des gouvernorats, le plafond de verre avait déjà brisé en 2018 par un politicien gai, Jared Polis, et trois ans plus tôt par une élue ouvertement bisexuelle, Kate Brown, dans l’Oregon. La succession de cette dernière est disputée par une autre Démocrate ouvertement lesbienne, Tina Kotek, actuellement au coude à coude avec la candidate républicaine.