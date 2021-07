La haine se déchaîne autour d’un spa trans-inclusif

Drôle d’endroit pour une manifestation. Un centre de bien-être de Los Angeles a été le théâtre d’un face à face violent entre des activistes d’extrême droite armés et des militants antifascistes et LGBTQ+, samedi, pour la deuxième fois en moins d’un mois. Wi Spa, établissement du quartier coréen de la métropole, est la cible d’une campagne de haine depuis qu’un article de la presse locale a mentionné que les femmes trans* y étaient les bienvenues.

Les protestations ont été déclenchées par la vidéo d’une supposée cliente postée sur Instagram fin juin. Furieuse, elle se plaignait au personnel après avoir «vu un homme avec un pénis» dans le vestiaire réservé aux femmes. Selon elle, des enfants auraient pu être exposés à ce spectacle.

Le prétendu incident – formellement démenti par la direction de Wi Spa – a immédiatement été relayé par des médias d’extrême droite. Objectif: attaquer la législation californienne qui garantit aux personnes trans* d’utiliser les services correspondant à leur sexe, raconte The Guardian.

Photos of the fascist group who came with bats, knives, bear spray and were not arrested in spite of attacking random people not even part of the protest. WiSpa pic.twitter.com/2T1aqnjqXQ

— Exile in Los Angeles (@Exile_in_LA) July 18, 2021