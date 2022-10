Les pépites d’octobre, par Vagin Pirate

WILLOW

Ça fait quand même un petit bout de temps qu’on voit évoluer WILLOW et avec la sortie de son nouvel album, le 23 septembre, on s’est dit que ça serait l’occasion parfaite pour faire le topo! Alors ok, Willow Smith c’est pas n’importe qui, avec des parents qu’on pourrait labelliser comme ultra-célèbre: Will Smith et Jada Pinkett Smith, sa carrière partait avec quelques longueurs d’avance. Mais quand bien même, au fil des années, elle a réussi à se détacher de son statut et à se créer une identité bien à elle et un univers musical franchement intéressant.

Son album de 2021, Lately I Feel EVERYTHING s’engageait dans une direction très pop rock, limite punk. Il semblerait que le nouvel album, Coping Mechanism, continue dans cette lignée. Elle s’entoure des gens qui pèsent dans le game (Travis Barker, Chris Greatti ou encore PinkPantheress) et ne fait aucune concession. Son ton nouveau single, Curious/Furious, saura vous mettre l’eau à la bouche.

Paulette Éditrice

Paulette Éditrice, c’est une maison d’édition suisse romande engagée. En 2021, la maison lance la première collection suisse dédiée aux écrits LGBTIQ+, Grattaculs. Depuis, déjà trois tomes sont sortis: Cuisson au feu de bois, recueil de textes sur les thématiques LGBTIQ+, Quelques fleurs/Some Flowers, un ensemble de poèmes de l’artiste Romy Colombe. K et Parades, de Julien Burri, poèmes en prose qui traitent de cruising et autres rencontres sexuelles éphémères.

La maison d’édition a lancé début septembre un appel aux écritures lesbiennes*, baptisé «Goudous, où êtes-vous?». Vagin Pirate n’a pas besoin de vous expliquer pourquoi ce genre de démarche est ultra importante. Lesbienne des villes, lesbiennes des champs, sortez vos stylos et lancez-vous! Qui sait, vous pourriez vous retrouver dans le premier recueil d’écriture lesbienne suisse romand (like wow!).

Le format et le genre des propositions sont libres et le délai de participation est fixé au 30 novembre 2022. Plus d’infos ici.

Laval La Rue

Laval La Rue est unx artiste d’origine jamaïcaine et anglaise venant de l’ouest de Londres. Sa musique est un savant mélange de hip-hop nineties et d’indie psyché, le tout parlant de résistance politique, d’amour queer et de sororité avec des super lignes de basse. Encensée par toute la presse musicale anglaise depuis ses débuts, iel sort fin juillet un EP, Hi-Fidelity. Le single Don’t Come Back est une très bonne chanson à envoyer à votre crush dont vous vous lassez, low key stylish break-up vibes. Iel l’annonce, ce projet sera le dernier avant d’entrer dans une nouvelle ère de Laval La Rue, on piétine déjà d’impatience.

Vagin Pirate a un gros crush sur Laval La Rue et adore aussi son single de début d’année, Vest & Boxers (very queer, no explanations needed).

Alex Lahey

Congratulations, c’est le nouveau single de la rockeuse australienne Alex Lahey. La chanson parle de ce sentiment bizarre que l’on peut ressentir quand on apprend que des personnes avec qui on a relationné vont de l’avant avec leur vie (sans nous, obvi). L’indie rock de Aley Lahey est catchy, moody et efficace.

Vagin Pirate avait découvert Alex Lahey dans la BO du super film d’animation Les Mitchell contre les machines, sur Netflix. Un super film du dimanche soir dans lequel Katie, une jeune fille queer qui s’apprête à rentrer a l’uni, se retrouve embarquée par sa famille dans une lutte absurde contre une rébellion mondiale des appareils électroniques.

Tegan & Sara

On pense bien que la majorité d’entre vous connaît Tegan & Sara. Enfin, si vous ne les connaissez pas, ça voudrait dire que: A vous êtes nées après les années 2000 (aouch), B vous n’avez jamais regardé The L Word (like wow), C vous n’êtes tout simplement pas lesbienne (no, thanks). Breeef, les deux jumelles ont pas mal d’actu ces temps, dont un nouvel album (Crybaby, qui sort le 21 octobre). Et les petites âmes punk rock emo que nous sommes seront toujours là quand elles sortiront des nouveautés (sauf quand c’est une BO pour un film LEGO ou un remix de Tiësto, faut pas abuser non plus!)

L’adaptation de leur livre biographique High School sortira sous forme de série le 15 octobre prochain chez Amazon Freevee. On y découvrira T&S alors qu’elles commencent la musique: deux ados en pleine recherche d’identité, sentiment qui est encore plus difficile à appréhender quand vous vivez avec une copie conforme de vous-même. Ah et on a oublié de vous dire que c’est produit et réalisé par la très cool Clea Duvall!