Rosalie, femme à barbe aux allures d’icône queer

Dans son film Rosalie, Stéphanie Di Giusto brosse le portrait d’un personnage qui refuse d’être une bête de foire et revendique sa différence.

Née dans les Vosges en 1865, Clémentine Delait avait ouvert un café qui ne désemplissait pas, jouant de sa pilosité et posant en femme coquette ou en tenue masculine, un cigare à la bouche. Elle avait décliné la proposition de s’exhiber au cirque Barnum, avant de partir en tournée dans toute l’Europe à 63 ans, après la mort de son mari. Cette histoire vraie qui questionne la bien rigide binarité des expressions de genre a inspiré la réalisatrice Stéphanie di Giusto, à qui l’on doit notamment La danseuse. Son nouveau film Rosalie est une œuvre émouvante et sensible qui prône l’inclusion, la tolérance et la différence.

«Quand j’ai vu son visage en croisant son histoire, je l’ai trouvé gracieux», remarque Stéphanie Di Giusto à propos de Clémentine Delait. «Je me suis également documentée sur d’autres femmes hirsutes qui, aujourd’hui, veulent vivre au grand jour, comme elle. Cela dit, j’ai inventé le destin de Rosalie, un oiseau qu’on ne peut encager. Je ne voulais pas réaliser un biopic, mais explorer des sentiments à la fois violents et pudiques. il y a dans le couple qu’elle forme avec son mari quelque chose de fort qui transcende tout.»

Comment avez-vous déniché l’actrice qui jouerait Rosalie?

Stéphanie Di Giusto: J’ai eu du mal. Je n’avais pas d’actrice en tête. J’ai fait beaucoup d’essais avec la barbe. Toutes celles que j’avais convoquées étaient mal à l’aise, se grattaient, se regardaient dans le miroir. Bref, je ne trouvais pas. Et puis un jour j’ai rencontré par hasard Nadia (Tereszkiewicz, ndlr) dans la rue. C’était pendant le Covid. Elle portait un masque, mais je la connaissais et j’ai reconnu ses yeux. Je lui ai proposé le rôle.

Contrairement aux autres, elle n’a donc pas eu de coquetterie de comédienne?

Pas la moindre. Pas la plus petite hésitation. Je n’y croyais pas. Elle a immédiatement fait corps avec cette barbe. Elle dégageait une énergie solaire. Pourtant, jouer ce personnage n’est pas une mince affaire. On collait les poils un à un. Entre le maquillage et les costumes, cela nous prenait cinq heures chaque matin. Il s’agissait d’un travail méticuleux pour que Nadia s’approprie véritablement cette seconde peau, qu’elle ressente quelque chose qui lui était propre.

Le choix de Benoît Magimel pour lui donner la réplique s’est-il imposé d’emblée?

J’en avais envie, mais cela tenait du miracle de l’avoir. Nadia et lui ne s’étaient jamais rencontrés et ce n’était pas évident pour Benoît de se confronter à un tel personnage féminin. Mais il est dans la vérité. Il a de la grâce, comme elle. Alors que je suis ennuyeuse et classique, tous les deux sont hors norme. C’est ce que j’aime.