Orgasme introuvable

Ces derniers temps, je n'arrive plus à atteindre l'orgasme pendant les rapports sexuels. Cela me stresse et je n'arrive plus à me concentrer sur le rapport sexuel. Est-ce que c'est seulement moi ou est-ce que d'autres personnes ont aussi ce problème?

Justin (35 ans)

Cher Justin,

Tu n’es pas le seul dans ce cas. La plupart des hommes connaissent un trouble de l’orgasme au cours de leur vie. Cela ne doit pas t’inquiéter, à moins que cela ne passe pas et que le stress ne devienne de plus en plus important. Les raisons sont généralement psychiques, par exemple à cause de la pression des attentes ou de la performance. Si le sexe est uniquement axé sur la « performance », c’est contre-productif. Il peut être utile de se détendre, de s’abandonner et de ne pas se soucier de l’éjaculation. Tu sembles prendre du plaisir à faire l’amour. Essaie de garder cela et de voir le sexe comme un tout, sans te concentrer sur l’orgasme comme but ultime. En effet, il est possible de faire l’amour sans atteindre l’éjaculation. En adoptant cette attitude, tu ne te focalises plus sur l’orgasme et tu es donc automatiquement plus détendue. Et si tu jouis quand même, c’est d’autant plus excitant.

D’autres raisons de problèmes de jouissance peuvent aussi être une consommation excessive de pornographie, de drogues ou de médicaments, des problèmes relationnels ou le stress au travail. Il se peut aussi que tes préférences sexuelles changent avec le temps, que tu aies peut-être besoin d’autres stimulations. Dans ce cas, c’est à toi de découvrir ce qui t’excite aujourd’hui. Mais des causes physiques peuvent également entrer en ligne de compte. Si tes problèmes persistent, il serait pertinent de consulter un·e·x médecin pour exclure une cause physique.