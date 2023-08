Strange Way of Life, western queer signé Almodovar

Le réalisateur espagnol glisse Ethan Hawke et Pedro Pascal dans la peau de deux anciens cowboys amants, qui se retrouvent au bout de 25 ans.

Avec ce court métrage d’une demi-heure tourné en anglais, Almodovar se lance dans le western. Queer, en l’occurrence. Il est porté par Ethan Hawke et Pedro Pascal, l’acteur de la série à succès The Last of Us. Les comédiens incarnent deux Texans, un shérif (Jake) et un éleveur (Silva). Anciens amants, ils avaient opéré ensemble comme tueurs à gages, avant de se ranger.

La vie les a séparés et, vingt-cinq ans après, Silva traverse le désert à cheval pour revoir Jake. La passion dévorante qui les a unis tend à resurgir. Elle est rejetée par Jake, viril et taciturne, et assumée par Silva, plus extraverti et expansif. Ces retrouvailles soudaines ne sont toutefois pas la seule motivation de l’éleveur, dont le fils, soupçonné de meurtre, est recherché par le shérif.

Tirant vers le mélo et le romantisme, en suivant ces deux hommes qui luttent contre un destin auquel ils ne peuvent échapper, Pedro Almodovar livre une sorte de condensé de ses obsessions. Il s’agit pour lui d’un film sur la masculinité, un western queer dans le sens où deux hommes s’aiment, mais se comportent de deux manières totalement opposées. Il le considère aussi comme une réponse au célèbre Brokeback Mountain (2005), que le cinéaste espagnol avait eu envie de tourner, mais qui avait alors été confié à Ang Lee.

Ce mercredi 16 août dans les salles romandes, programmé avec La Voix humaine, autre court métrage de Pedro Almodovar avec Tilda Swinton (2021).