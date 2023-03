Bruna Revlon, Mother suisse

Bruna Revlon est danseuse, professeure de danse et cofondatrice du 4311 Kollective. Pionnière de la scène ballroom en Suisse depuis plus de 10 ans, elle est la Mother suisse de l’iconique House of Revlon. Portrait par elle-même d’une artiste plurielle.

Ma vertu queer préférée

Notre esprit critique. Cette capacité à remettre en question des aspects de la société qui sont caduques, problématiques et trop restreints.

Le principal trait de mon caractère

Je suis une personne persévérante. Peu importe les moments de doute, de faiblesse ou de démotivation, j’arrive, d’une façon ou d’une autre, à accomplir les choses que je souhaite réaliser dans ma vie.

Ce que j’apprécie le plus chez mes ami·e·x·s

Leur empathie, leur ouverture d’esprit et bien sûr leur humour!

Mon occupation préférée

Danser et avoir des conversations enrichissantes qui font réfléchir.

Ce que je voudrais être

Simplement être heureuse avec la vie que je mène et ce que je déploie autour de moi!

La fleur que j’aime

Les tournesols pour leur côté jovial, et les roses rouges pour leur côté romantique, passionné et sensuel.

L’oiseau que je préfère

L’ara, une espèce de perroquet provenant d’Amérique Latine, et plus particulièrement de mon pays d’origine, le Brésil. Ces oiseaux sont super malins et ont un très beau plumage.

Ce que je déteste par-dessus tout

L’hypocrisie, le manque de respect et l’ingratitude.

Comment j’aimerais mourir

Au bord d’une plage au Brésil en sirotant un bon cocktail!

Ma devise favorite

«Everyday is another chance», comme le dit Lauryn Hill.