Paraître woke

Dans cette chronique, je continue de discuter avec Julien, un homme cisgenre, hétéro, avec qui je partage certaines de mes pensées. Il est fictif, sans être irréel. Julien ça pourrait être toi, moi et/ou nous.

Cher Julien, plus les mois avancent, moins j’ai l’impression que tu comprends.

Lundi matin, 10h13. Je suis dans un nouvel environnement. Je ne connais personne, je suis aux aguets. 10h14, tu entres dans la salle: «Ah Léon, quel plaisir de t’avoir parmi nous.» Soulagé d’entendre ces mots, je me détends. 10h17, je reçois un message dans ma toute nouvelle boîte mail. De: Julien, À: Léon: «En fait Léon, j’espère que tu es heureu·se d’être parmi nous. Merde, comment dois-je te genrer?». 10h18, l’espace autour de moi se transforme en terrain hostile. Julien, comment oses-tu me demander ça? Qu’as-tu entendu à mon sujet?

Quelqu’un·e t’a probablement juste mentionné «Le nouveau, il est transgenre»; et dans la panique, tu as voulu paraître le plus woke possible? Ou alors, en ayant vu mon apparence, tu t’es sincèrement demandé quel était mon genre? Je m’efforce à en douter, au vu de mon passing sans faille. Ma frêle confiance d’homme s’écroule et je retourne dans les abysses des crises de dysphorie, des questionnements constants sur mon apparence. 10h19, je me demande si ce sont mes boucles d’oreilles qui me donnent une apparence de femme. Absurde. C’est sans aucun doute le manque de connaissance sur les personnes trans* qui t’ont amené à me poser une telle question. C’est certainement l’envie de paraître au courant, plutôt que la réelle envie de l’être.