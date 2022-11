Feydeau 2.0 au Théâtre de Poche

Pour ses 75 ans, le Théâtre de Poche propose un cycle de trois comédies contemporaines. Une oreille nue à la patte de l’amour ou comment filer une puce malgré soi ouvre cette trilogie comique genevoise avec une pièce à l'absurde mâtiné de queer.

S’il est bien un genre classique au théâtre, c’est la comédie de boulevard. Le Théâtre de Poche de Genève en propose une version contemporaine, dans une création inspirée des œuvres de Feydeau: Une oreille nue à la patte de l’amour ou comment filer une puce malgré soi.

Le texte original de Rebekka Kricheldorf s’appuie sur certaines techniques bien connues du maître français du vaudeville. L’autrice allemande explique: «Je voulais travailler sur la structure et la dramaturgie des pièces de Feydeau en général […], par exemple: le malentendu créé par le fait de jouer avec différents degrés d’information; plusieurs personnages sont dans une même situation mais disposent de différentes informations et parlent donc de choses totalement différentes mais pensent qu’elles parlent de la même chose (un classique!)». Le texte proposé joue avec l’absurde en amenant une dimension queer, féministe et sex-positive au théâtre de boulevard.

Mise en scène par Céline Nidegger et Bastien Semenzato, la pièce est portée par l’énergie époustouflante de Valeria Bertolotto qui y joue Louise, empêtrée dans une épopée de lendemain de cuite, mais on ne vous en dit pas plus. Une pièce à découvrir au Théâtre de Poche jusqu’au 20 décembre.

Infos et réservation sur poche—gve.ch