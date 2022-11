Amour propre

Vous savez combien j’aime écrire sur l’amour, ce sentiment qui remplit notre cœur ou qui, au contraire, nourrit une sensation de vide. L’amour est toujours pensé envers les autres. La quête du lien maternel ou paternel, puis, la recherche d’une personne pour partager sa vie. Tout abonde dans ce sens. Les contes pour enfants viennent construire des songes collectifs. La télévision renforce ce désir ou les blessures de solitude déjà béantes. Nous apprenons que l’amour est légitime lorsqu’il est partagé. Pourtant, s’il y a bien une personne qu’il est essentiel d’aimer, c’est soi-même.

J’ai longtemps parcouru le chemin du bonheur à travers les autres. J’ai pensé que l’amour se gagnait en étant bon et serviable. Paradoxalement, c’est dans ces accomplissements que je me suis le plus souvent perdu. À force de chercher ailleurs ce qui était en moi, je m’égarais dans le regard d’autrui. En même temps, on ne nous apprend pas à aimer à l’école. Je dirais aussi que de nombreux parents ne songent pas à nourrir l’importance de l’amour personnel. L’amour propre se fait rare et se cultive à travers les expériences heureuses ou douloureuses du quotidien. Pour s’aimer soi-même, il faut déjà conscientiser que c’est un droit et non une approche égoïste.

Il y a tant de façons de s’aimer: réaliser le projet dont on n’ose parler à personne, s’offrir un sourire dans le reflet du miroir, oser s’adresser un «je t’aime». Le choix de son langage d’amour n’appartient qu’à soi. Saisissons ces moments doux pour chérir la vie, de surcroît lorsque les jours semblent si sombres.

Aymeric Dallinge s’amuse des mots et crée des ambiances saisies dans l’instant.