«The Power of the Dog» triomphe aux Bafta 2022

Le western sombre et psychologique The Power of the Dog a été sacré, dimanche 13 mars, meilleur film aux Bafta, les récompenses britanniques du cinéma, et a valu à la Néo-Zélandaise Jane Campion le prix de la meilleure réalisation. Cette production Netflix au casting implacable (Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten Dunst et Kodi Smit-McPhee) l’a emporté devant Belfast, Don’t Look Up !, Dune et Licorice Pizza.

Ponctué de références homo-érotiques, le film défait le mythe du cow-boy viril, tout-puissant et dénonce une forme de masculinité toxique.