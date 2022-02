SOPHIE, une astéroïde parmi les étoiles

Il y a un an, nous apprenions, désemparé·e·x·s, le décès de Sophie, astrale DJ, chanteuse et productrice écossaise de pop et d’électro, morte pour avoir essayé de regarder la lune de trop près.

Une jolie nouvelle vient aujourd’hui nous mettre du baume au cœur: les chercheurs de l’Union astronomique internationale (IAU) ont renommé l’astéroïde RE1 pour lui rendre hommage.

Découvert en 1980 par Antonín Mrkos en République Tchèque, l’astéroïde a été rebaptisé “Sophiexeon” par l’IAU, qui a salué SOPHIE comme « une pionnière de la musique électronique dont le style futuriste a changé le paysage de la musique pop au début du 21e siècle ».

Cette nouvelle fait suite à une pétition de fans, publiée y a quelques mois et qui demandait à la NASA de rebaptiser l’exoplanète TOI-1338b d’après l’artiste décédée pour ses ressemblances visuelles avec la pochette du premier album de SOPHIE, Oil of Every Pearl’s Un-Insides.