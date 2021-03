Le Village de Montréal met son «gai» au rencart

Alors qu’ils tournent au ralenti en pleine pandémie, les quartiers historiquement gay d’Amérique du nord en profitent pour faire un peu de ménage. À Montréal, l’association des entrepreneurs de la fameuse rue Sainte-Catherine et des rues adjacentes a ainsi publié un post très remarqué, mercredi sur Instagram. Elle y demande au public de troquer l’expression «Village gai» contre «Village» tout court, ou d’y accoler de nouveaux termes.

«Tu as peut-être l’habitude de m’appeler le Village gai. Mais en 2021, j’aimerais ça que ça change. Parce que l’inclusion et la diversité sexuelle et de genre, c’est très important pour moi», peut-on lire. La Société de développement commercial du Village poursuit en proposant d’embrasser l’acronyme 2SLGBTQ+, avec à l’honneur le «2S» de bispirituel («two-spirit»), identité portée au sein des communautés autochtones.

Interrogé par CTV, un représentant de la Société a expliqué qu’une partie des visiteurs du Village ne se reconnaît pas dans le terme «gai» et peut éprouver de ce fait un malaise, voire un sentiment d’insécurité.

Quelle inclusivité?

Sur les réseaux, les réactions étaient évidemment contrastées, les un·e·s estimant que l’adjectif «gai» était déjà tombé en désuétude, d’autres exprimant leur exaspération face à des sigles illisibles. D’autres encore relativisaient ce toilettage, notant que les enseignes du Village demeuraient largement tenues par des hommes blancs cis: «Ils veulent être inclusifs, mais ils ne le sont pas eux-même.»

L’an dernier, le quartier rassemblant les principaux lieux LGBTQ+ de Chicago a entrepris de laisser tomber son nom semi-officiel de Boystown. Outre sa sonorité très masculine, cette appellation aurait une connotation raciste: «Un monument d’exclusion», avait estimé la journaliste noire Laura Washington. Une consultation lancée l’été passé a toutefois mesuré le large attachement des résident·e·s au nom historique: 58% se disaient hostiles à l’idée de débaptiser le quartier.