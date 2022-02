L’élu UDC qui soutient les thérapies de conversion

D’habitude, lorsqu’un·e·x élu·e·x s’exprime sur les thérapies de conversion, c’est pour demander leur interdiction et leur pénalisation. Pour Erich von Siebenthal, conseiller national UDC, l’enjeu est tout autre. Lui, souhaite au contraire que ces méthodes qui prétendent «guérir» les personnes LGBTIQ+ soient préservées et qu’elles ne puissent pas tomber sous le coup de la loi – en tout cas pas toutes. Interrogé par Blick, von Siebenthal estime qu’«On peut aussi soutenir les homosexuels avec des thérapies». Rappelons que le monde entier connaît actuellement une vague d’interdiction des thérapies de conversion. Derniers pays en date à avoir statué: La France et la Nouvelle Zélande.