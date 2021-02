La Geneva Pride met le cap sur l’été

Après le formidable succès de 2019, la Geneva Pride avait été contrainte de jeter l’éponge l’an passé. La situation sanitaire n’avait pas permis d’organiser la marche des fiertés en juillet, ni la série d’événements prévues en remplacement deux mois plus tard. Le printemps et l’été avait toutefois été ponctué d’interventions dans l’espace public, dont des traces de pas rappelant les revendications LGBTQ+.

Pour 2021, l’association a annoncé qu’elle planchait sur un nouveau calendrier. Elle prévoit d’abord un événement le 26 juin sur la place des Nations, puis le retour de Marche des fiertés au cours du week-end du 9 au 12 septembre, accompagnée de performances artistiques, de conférences et d’actions de sensibilisation et de visibilité. Tout dépendra, évidemment, de l’évolution de la situation sur le front du Covid.

En attendant, la Geneva Pride lance un sondage pour recueillir les aspirations et les idées du public. Elle s’apprête aussi à créer une série de podcasts et de vidéos illustrant les enjeux actuels de la communauté LGBTQ+, où chacun·e est invité·e à témoigner. De quoi sortir en beauté, on l’espère, de ce semi-confinement qui «exacerbe les inégalités et les situations de précarité et d’isolement avec un accès moindre aux ressources et prestations offertes par les associations», rappelle la Geneva Pride dans son communiqué.

Zurich en juin

Annulé lui aussi en 2020, le Zurich Pride Festival maintient pour l’instant sa marche des fiertés à la date habituelle du 18-19 juin. L’événement aura pour slogan cette année «Trau Dich!», évoquant à la fois la confiance en soi et la bataille du mariage égalitaire.