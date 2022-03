Au Texas, des parents d’enfants trans* accusés de mauvais traitements

Une directive publiée le 22 février dernier sous l’impulsion du gouverneur texan Greg Abbott assimile les bloqueurs de puberté prescrits aux adolescent·e·x·s trans* à des actes de maltraitance commis par les parents.

Dans ce contexte, on a appris le mardi 2 mars que la mère d’une adolescente trans* avait été suspendue par son employeur – les services texans d’aide à la famille – et avait reçu la visite d’un inspecteur. Celui-ci enquêtait pour savoir si sa fille de 16 ans «n’était pas en train de faire sa transition du sexe masculin vers le sexe féminin».

La famille, assistée par l’Union américaine pour les libertés civiles (ACLU), a saisi la justice pour bloquer cette enquête, et plus largement invalider la directive Abbott.

Le mercredi 3 mars, l’ACLU a annoncé que le tribunal de district du comté de Travis a temporairement empêché le département des services familiaux et de protection du Texas d’enquêter sur ses clients pour avoir fourni un traitement médicalement nécessaire à leur enfant trans*.

BREAKING: The Travis County District Court has temporarily blocked the Texas Department of Family and Protective Services from investigating our clients for providing medically necessary treatment to their transgender youth.

— ACLU (@ACLU) March 3, 2022