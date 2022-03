La tête dans les étoiles – l’horoscope de mars

Poissons

20 février – 20 mars

Ta chanson du mois: I’m Coming Out , Diana Ross



Co-mmu-ni-cation! C’est ton maître-mot du mois. Inspiré·e·x, tu échanges des idées avec ton entourage qui te trouve brillant·e·x, tu tisses des nouveaux liens, ton carnet d’adresses se remplit à foison. En passe de devenir expert·e·x en relations publiques, ne t’étonne pas de voir une offre exceptionnelle t’être faite, qui pourrait bien déboucher sur un départ rapide vers l’étranger.

Bélier

21 mars – 20 avril

Ta chanson du mois: Breathe , Kylie Minogue



Ton mois de mars se profile sous les meilleurs auspices. Ton souci de la perfection jusque dans les moindres détails ne passe pas inaperçu, ta bonne réputation se répand comme une traînée de poudre. Tu en veux encore? Porté par cet élan favorable à ton égard, ton pouvoir de séduction fait des ravages. Cerise sur le gâteau en pleine tempête extatique, tu gardes la tête sur les épaules. C’est chic.

Taureau

21 avril – 20 mai

Ta chanson du mois: She drives me crazy , Fine Young Cannibals



Incorrigible idéaliste, tu rêves de rencontrer la personne qui cochera toutes les cases de tes exigences. Attention de ne pas tomber dans ton propre piège et à te lamenter sur ton sort! Si cette personne n’existe pas, élargis ton horizon et laisse-toi surprendre. Tu pourrais être étonné·e·x de découvrir qu’il n’y a rien de plus insipide que la perfection.

Gémeaux

21 mai – 21 juin

Ta chanson du mois: Ohio , Isabelle Adjani



Tu as envie de briser les routines qui donnaient l’illusion d’être rassurantes. Enfin prêt·e·x à larguer les amarres pour te lancer dans ta grande aventure, tu te sens galvanisé·e·x par ce nouveau sentiment de liberté. Ton flair et ton instinct ne te trompent pas! Laisse à quai tes craintes de te planter et vogue vers l’inconnu au gré des marées. Ton horizon est radieux.

Cancer

22 juin – 22 juillet

Ta chanson du mois: Opportunities (Let’s Make Lots of Money) , Pet Shop Boys

Ton amour du luxe fait des dégâts: tu flambes comme jamais et… sans compter! Le prochain décompte de tes cartes de crédit pourrait bien être aussi glaçant qu’une douche froide. Tes soucis financiers te mettent dans une humeur noire. Et les premier·e·x·s à en faire les frais sont tes proches. Pas cool. Ressaisis-toi, redresse la barre et serre-toi la ceinture.

Lion

23 juillet – 22 août

Ta chanson du mois: Orinoco Flows , Enya

Tes efforts ont été payants: ton heure de gloire a sonné! Fruit de tes efforts ponctués de moments de doute et des longues heures consacrées à peaufiner ton projet dans l’ombre, celui-ci se concrétise et te propulse vers la lumière. Jouis chaque seconde de cette reconnaissance et sois-en certain·e·x, elle est amplement méritée et tu ne la dois qu’à toi-même.

Vierge

23 août – 22 septembre

Ta chanson du mois: Future , Madonna

En bon·ne·x stratège que tu es, tu as su placer tes pions pour assurer tes arrières. La bonne nouvelle, c’est que cette stratégie multiple est payante: l’inconfort d’une situation actuelle pourrait rapidement se muer en accélérateur pour développer un projet en cours qui te tient particulièrement à cœur et est à la hauteur de tes ambitions. Patience, le dénouement est à bout touchant.

Balance

23 septembre – 22 octobre

Ta chanson du mois: Money, money, money , Abba

Tu diffuses la bienveillance autour de toi et ta famille choisie te le rend bien. Cette zone de confort te fait pousser des ailes. A tel point que tu sauras bientôt régler un conflit qui semblait inextricable dans ta famille biologique. Pacificateur·trice·x né·e·x, tu es conscient·e·x qu’on est jamais plus fort·e·x que bien accompagné·e·x, alors n’hésite pas à faire le tri pour ne garder que de vrai·e·x·s ami·e·x·s à tes côtés.

Scorpion

23 octobre – 22 novembre

Ta chanson du mois: Bills,Bills, Bills , Destiny Child

D’humeur introspective, tu te refais le film de ces derniers mois pour mieux comprendre les rouages de ton âme et préparer le terrain pour de nouvelles aventures. Prêt·e·x pour un nouveau départ, souviens-toi que c’est souvent au moment où l’on s’y attend le moins que surviennent les bonnes surprises. Une nouvelle rencontre pourrait bien bouleverser ta vie.

Sagittaire

23 novembre – 22 décembre

Ta chanson du mois: Umbrella , Rihanna

Toi qui a tendance à n’en faire qu’à ta tête, tu écoutes enfin les conseils de tes proches. Au fil des conversations, tes réflexions évoluent là où tu ne t’y attendais pas. Rien de tel que de faire voler en éclat les idées reçues pour découvrir de nouveaux terrains à explorer. Le principe s’applique autant à la vie sociale et affective que professionnelle.

Capricorne

22 décembre – 20 janvier

Ta chanson du mois: Celebration , Kool and the Gang

La passion que tu mets à l’ouvrage sans compter tes heures finit par porter ses fruits. C’est le mois des négociations et des décisions à prendre, avec un joli contrat à la clé! Ne perds pas de temps en t’éparpillant dans tes pensées, le moment est venu de passer à l’action en pleine lucidité. Pour te rassurer, ton sens accru des relations saura te guider dans la bonne direction.

Verseau

Ta chanson du mois: Roar , Katy Perry

Changement de cap professionnel en vue. Poussé·e·x par ton besoin de liberté et ton ras-le-bol du train-train quotidien, tu envisages de te mettre à ton compte ou de t’associer avec un partenaire financier pour concrétiser un projet qui te tient à cœur. Tu as le flair, les compétences, les idées et l’ambition de ton côté. Fonce!