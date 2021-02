Étudiants LGBTQ+ dans le collimateur du pouvoir turc

Une soixantaine de personnes se trouvaient hier encore en détention à Istanbul après les manifestations de dimanche à l’université du Bosphore. La prestigieuse institution est secouée depuis début janvier par des protestations contre son nouveau directeur, nommé directement par le président Recep Tayyip Erdogan.

Les étudiants LGBTQ+, aux avant-postes des mobilisations universitaires ces dernières années, sont désormais directement dans le collimateur du pouvoir autoritaire. Ce dernier a pris pour prétexte l’exposition, sur le campus stambouliote, d’une représentation modifiée du sanctuaire islamique de La Mecque. L’image est flanquée de drapeaux LGBTQ+ et la Kaaba remplacée par la Shahmaran, chimère de la mythologie anatolienne. Le collage a été le déclic d’une vaste campagne visant à discréditer la protestation étudiante.

L’affaire a enflammé les réseaux sociaux, galvanisés par un tweet du ministre de l’Intérieur Süleyman Soylu traitant les LGBT de «pervers». Le porte-parole d’Erdogan a parlé, quant à lui, d’une «minorité sans retenue» qui veut «commercialiser l’immoralité» et propager sa «façon pervertie de penser et de vivre». Lundi, dans un discours virtuel à un congrès des jeunes de son parti, le président Erdogan lui-même avait félicité son public de ne pas être des jeunes «vandales» LGBT. Même des représentants du parti d’opposition laïc CHP ont condamné le collage «blasphématoire».

The artwork in question is a digital collage. A humble carpetwork -an object of ‘kitschy’ domestic decoration in Turkey- depicting the Masjid al-Haram is superimposed with the chimeric figure of Shahmaran. Lounging on a verdant bush, she occludes the Kaaba. pic.twitter.com/HrLFvHay3p

— Meriç (@mericoz_) January 30, 2021