Qui a fait sauter l’église du prédicateur homophobe?

Le FBI et la police locale enquêtent sur l’explosion survenue à El Monte, un faubourg de Los Angeles, dans la nuit de vendredi à samedi. Une église, la First Works Baptist Church, a été dévastée par un engin explosif artisanal et ses murs couverts de graffitis.

Heureusement, il n’y avait personne dans le temple, ni dans la rue au moment de la déflagration, qui a soufflé les fenêtres du petit bâtiment.

Ces dernières semaines, la First Works Baptist Church avait été le théâtre de manifestations en réactions aux prêches haineux du pasteur local, un certain Bruce Mejia. Ce dernier cite régulièrement la bible pour appeler à la mise à mort des personnes LGBTQ+. Une manif LGBTQ+ s’était déroulée devant l’église quelques heures avant l’explosion.

The LGBTQ community demonstrated/protested outside of First Works Baptist in El Monte after Pastor Ruben Mejia called himself a “homo-hater” in one of his sermons. Ruben and members of his congregation also stated they supported the idea of government execution of LGBTQ members. pic.twitter.com/1rHIK07qVy

