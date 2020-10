Soldates taïwanaises mariées avec la bénédiction de l’armée

C’est une tradition des forces armées taïwanaises de célébrer des mariages collectifs chaque année. Les trois éditions 2020 prévues demain, deux pour la Marine, une pour l’Armée de l’air, seront un peu particulière, puisque pour la première fois, les cérémonies incluront des fiancées de même sexe, en l’occurrence deux couples de femmes: Chen et Li, ainsi que Wang et Meng.

Le Ministère de la défense a salué l’événement, soulignant le rôle pionnier de Taïwan en Asie: «Notre pays est devenu le premier à légaliser le mariage entre personnes de même sexe, et donne sa bénédiction à ces soldats qui s’apprêtent à s’unir.»

L’armée a publié les photos de dizaines de couples, invitant les internautes à voter pour leur préférée. Le cliché de Wang et Meng (ci-dessus) est devenu viral, recueillant plus de 33’000 likes sur Facebook; celui de Chen et Li plus de 9000.

«Pressions du public»

Trois couples LGBT auraient dû participer à la cérémonie de 2019, quelques mois après l’entrée en vigueur du mariage pour tous, mais ils s’étaient retirés à la dernière minute en raison de «pressions du public», note Newsweek.

Dans un climat de tension accrue avec la Chine continentale, l’armée de l’île joue la carte de l’unité. «Ce n’est pas seulement un encouragement à la communauté LGBT, mais aussi envers l’armée», commente un groupe de défense des LGBT dans les forces de défense taïwanaises. «C’est la preuve que nous pouvons avoir des droits égaux et, comme tout un chacun, défendre le pays.»