Les lesbiennes biélorusses s’enhardissent

Pour la première fois depuis le début des manifestations de masse contre la réélection du président Alexandre Loukachenko, il y a près d’un mois, une dizaine de militantes LGBTQ+ ont bravé la répression policière dans les rues de Minsk, hier. Drapeaux arc-en-ciel sur les épaules, elles ont rejoint la manifestation des femmes, laquelle a réuni plus de 10’000 participantes, relève Radio Svaboda, l’antenne biélorusse de Radio Free Europe.

Une vidéo montre les manifestantes danser et s’embrasser devant l’objectif de nombreux photographes, près du marché Komarovka, au début du rassemblement.

#LGBT community joined the protest at Komarovka Market today in Minsk.#StandWithBelarus #Belarus

source: @kykyorg pic.twitter.com/gzx9PVpFiX

